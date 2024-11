Alfredo Morelos tira fuerte pulla que molesta a hinchas de Santa Fe; verdes lo apoyan

Diversas opiniones se han generado por el partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, en especial en torno a la expulsión del técnico verdolaga Efraín Juárez, quien ha estado en el ojo del huracán por sus celebraciones.

Fue tras el primer gol del equipo antioqueño cuando el mexicano celebró de manera efusiva y, según algunos, dirigido al técnico Pablo Peirano y generó molestia en el banquillo cardenal, tanto así que Elvis Perlaza fue quien le hizo el reclamo al técnico por su actitud.

Pero, ahora, las diferencias crecieron a raíz de la polémica declaración que el delantero Alfredo Morelos en zona mixta, que, si bien fue aplaudida por los hinchas del cuadro verdolaga, recibe miles de críticas de los cardenales que sienten que se comportó de forma “agrandada” y “grosera”.

“Con lo que estamos viviendo ahorita, es normal para mí. Yo, como jugador y delantero, con muchos goles que he marcado he celebrado de mil maneras. Si uno marca, uno celebra. Eso no tiene que afectar al otro equipo, ¿entonces para qué se dejan hacer un gol? No se lo dejen hacer y ya”, expresó el delantero, palabras que molestaron a la afición capitalina.

“Si el otro equipo no quiere que nosotros celebremos, que no se dejen hacer gol”



- Acción poética Alfredo Morelos pic.twitter.com/G1wrh4SSoB — David Castañeda (@DCastaA) November 21, 2024

El delantero aseguró que todo el plantel apoya al técnico en esta situación y dijo que “son situaciones normales”. Pero la molestia en Santa Fe fue fuerte y los hinchas cardenales le piden mayor respeto a Alfredo Morelos por esta situación y medir las palabras a la hora de declarar.

Por ahora, Santa Fe deberá recomponer el camino en cuadrangulares aprovechando que solo se ha disputado una fecha y pueden devolverle a la ilusión a su afición contra un rival como Millonarios, algo que sería importante para los objetivos que espera cumplir el técnico Pablo Peirano en este segundo semestre.