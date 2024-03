Dayro Moreno se convierte en el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano

Oriundo de Chicoral, Tolima, Dayro Moreno hace historia en el fútbol profesional colombiano. El tolimense anotó este sábado, 16 de marzo, su gol 225 ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot y se convirtió en el máximo goleador de la historia del balompié nacional.

Superó a otro histórico como Sergio Galván Rey, quien incluso le entregó en el estadio Palogrande una camiseta conmemorando que igualó su cifra de goles en Colombia. Un momento inolvidable para el fútbol colombiano de dos jugadores que no tuvieron miedo de anotar en todos los estadios del país.

A sus 38 años, Dayro Moreno cuenta con una amplia experiencia por diversos clubes del país, como lo son Millonarios, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla desde su debut en el 2003 con el cuadro manizaleño.

Pasó por el fútbol del exterior: Atlético Paranaense (Brasil), Steaua Bucarest (Rumania), Tijuana (México), Talleres de Córdoba (Argentina) y Oriente Petrolero (Bolivia) donde también fue goleador y figura, pero algunos casos de indisciplina lo alejaron de convertirse en una estrella de elite internacional.

Dayro Moreno, el sueño cumplido

A comienzos de los 2000s un joven deleitó a los habitantes de Chicoral, Tolima, con una calidad técnica poco vista frente al rival. En esos torneos de barrio se empezó a escribir una historia aparte para Dayro Mauricio Moreno Galindo, que, en su tierra, proclamaba volverse alguien importante para su país para enorgullecer su familia.

Siempre Moreno ha sido un hombre alegre y de fiesta, pero que nunca dejó atrás la necesidad de hacer goles. Debutó el 27 de abril de 2003, cuando tenía 17 años bajo el mando del técnico Luis Fernando Montoya que vio algo especial en él.

Como si fuera un cuento de hadas (o una partida de FIFA), Moreno empezó a crecer rápido en el fútbol y en 2004 conquistó con 18 años algo inolvidable: la Copa Libertadores de América, un título que nadie imaginó sucedería, pero que el Once Caldas hizo posible ante una gran tenacidad y técnica venciendo a rivales históricos como Boca Juniors.

“Desde que salí de mi pueblo siempre salí con el anhelo de ser grande, y más con esta camiseta que me ha dado todo. Siempre lo soñé, dije que iba a hacer historia con esta camiseta, aquí en el Palogrande que es un fortín, siempre lo he dicho”, dijo Dayro Moreno en rueda de prensa post partido vs. Envigado.

¿Y la Selección Colombia?

El tolimense tiene historia en Colombia en todos los sentidos, su grandísimo nivel desde que debutó lo llevó a estar en el Sudamericano Sub-20 e incluso ser campeón con la camiseta de la tricolor demostrando que estaba dispuesto a romper récords.

Su primer gol con la camiseta tricolor lo anotó en 2007 ante la selección de Argentina, sí, frente a Lionel Messi el chicoraluno se estrenó con la Selección Colombia. Fue en el estadio Nemesio Camacho El Campín siendo también la última vez que se venció a la albiceleste por Eliminatorias.

En total, Dayro Moreno sumó seis partidos con la Selección Colombia desde su debut. Pero, el técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, hizo un llamado para que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta y le permita un “último baile”.

“Néstor Lorenzo, lo invito a que lo convoque, aquí es el goleador del fútbol colombiano, convóquelo, dele ese gusto de que él se retire con la Selección”, dijo.

“Superar a Falcao”, el último reto de Dayro Moreno

Dayro Moreno no solo es el máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano, sino que está en el top 3 de futbolistas nacionales con más goles. La lista la lidera el antioqueño Víctor Hugo Aristizábal con 346 goles, seguido por Radamel Falcao García con 345.

Y es que el objetivo del tolimense es superar al delantero del Rayo Vallecano, porque solo dos goles lo pondrían por encima del exAtlético Nacional.

“Siempre me propongo metas. Cada semestre espero mínimo 10 goles, ahorita lo tengo en 13-14. Yo sigo paso a paso, trabajando para hacer goles. Ya me propongo a este año si Dios quiere en noviembre y diciembre, pero lo que más quiero es ganar un título con esta institución. Acá no importa Dayro y sus récords”, dijo el goleador.