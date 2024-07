Atlético Nacional perdió su invicto frente a Once Caldas en Palogrande

Once Caldas demostró su excelente inicio de campeonato al derrotar a Atlético Nacional con un contundente 2-0 en el estadio Palogrande. El conjunto de Manizales impuso condiciones desde los primeros minutos del encuentro, mostrando una superioridad que Nacional no logró contrarrestar.

El marcador se abrió al minuto 17, cuando Iván Rojas aprovechó una jugada iniciada desde un tiro libre. La asistencia de Luis Palacios dejó a Rojas en posición favorable frente al arco defendido por Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, quien no pudo evitar el gol del blanco blanco. Esta anotación puso a celebrar a los aficionados locales y marcó el ritmo del partido.

Nacional, por su parte, no encontró la manera de reaccionar ante la presión del Once Caldas, que se mostró más cómodo y con mayores posibilidades de aumentar la ventaja. El primer tiempo estuvo cargado de faltas, generando varias tarjetas amarillas para ambos equipos. Sin embargo, fue Once Caldas quien aprovechó mejor sus oportunidades, y en el minuto 45+2, Alejandro García marcó el segundo gol del partido. Dayro Moreno, el goleador histórico del fútbol colombiano, asistió a García para que definiera sin problemas ante Castillo.

En la segunda mitad, el técnico de Nacional, Pablo Repetto, intentó cambiar el rumbo del partido con varios cambios, ingresando a Kevin Viveros, Pablo Ceppelini, Samuel Velásquez y Kevin Parra. A pesar de los esfuerzos y algunas aproximaciones peligrosas de Alfredo Morelos, William Tesillo y un remate al palo de Kevin Parra, Nacional no logró descontar.

Publicidad

Once Caldas, mostrando un sólido orden táctico, defendió su ventaja y mantuvo a raya los intentos de Nacional. A pesar de algunos intentos adicionales de Dayro Moreno y Lucas Ríos para ampliar el marcador, el resultado final fue un 2-0 a favor del equipo de Manizales.

Con esta victoria, Once Caldas se mantiene invicto con nueve puntos, mientras que Atlético Nacional sufrió su primera derrota de la temporada.