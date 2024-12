Blessd y Atlético Nacional lanzan nuevo himno del equipo: "Soy del verde, soy feliz"

Felicidad y emoción en la capital de Antioquia tras que, este domingo, 15 de diciembre, Atlético Nacional conquistó la séptima Copa Colombia de su historia vs. América de Cali, gracias al global de 3 a 1 en el marcador final. Pero para celebración se sumó Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, quien lanzó su propio himno para al cuadro verdolaga.

Llamado 'Himno de la Grandeza', la nueva canción del 'Bendito' busca confirmar su gran relación con Atlético Nacional, la cual comenzó a construir desde la llegada del presidente Sebastián Arango Botero, quien lo tuvo como invitado de lujo y comenzó a cerrar diferentes campañas desde entonces, que, ahora, sorprenden con este "nuevo himno" para la hinchada, esperando acercar al público joven que es cercano a la música del paisa.

Este es el nuevo himno de Blessd y Atlético Nacional

"Nacional, desde pequeño"

Londoño, crecido en el Barrio Antioquia de Medellín, siempre ha manifestado ser un aficionado loco por el fútbol, pero este amor nació gracias al club de sus amores: Atlético Nacional, que le abrió las puertas en 2024 hasta para darle su propio parche en la camiseta oficial del equipo. Blessd siempre ha estado al lado del equipo, incluso, se conoció en su momento que hacía parte de la barra popular Los Del Sur, quienes tienen un cariño especial hacia el 'Bendito' que teniendo fama internacional sigue asistiendo a la popular del Atanasio Girardot.

Meses atrás cuando el equipo, según hinchas, atravesó por una crisis el propio cantante, a través de X, dijo que "algún día compraría el equipo". Pero en la llegada de la nueva dirigencia, el 'Bendito' encontró un lugar para aportarle al club de sus amores desde el marketing en esa unión entre el reguetón y el fútbol, que, ahora lideran estas dos insignias antioqueñas.

Blessd, invitado especial a la sede de Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

Esta es la letra de la canción

Dale veee

Ganes o pierdas aquí estaré el domingo

Y te alentaré

En la tribuna parchado con los mísmos y siempre aquí estaré

Esta locura es de por vida

Desde pequeño en la gradería

Mi viejo a mi siempre me lo decía

Que el verde va a salir campeón

Vamos verde que no se pierde yo vengo a verte a ti desde la escuela y voy hacerlo hasta que me muera X2

No me voy a olvidar de los golazos que hiciste tantos años un ídolo aritizabal

Tampoco de Andrés que está en el cielo eterno capitán que nunca nos defraudaba

Gracias René por tanta locuras y Franco Armani por su postura ,la portería siempre segura, milagro Ibargüen fue la figura

De pequeño soy del verde y soy feliz Soy feliz

El rey de copas el equipo más grande del país del país

Gracias Henríquez capo libertador

Junto Reinaldo la copa que nos dio

Los del shiii que todo el día apretaron pero el verde salió campeón vamooos verdeeee

Vamos verde que no se pierde yo vengo a verte a ti desde la escuela y voy hacerlo hasta que me muera