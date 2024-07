Bonner Mosquera por lío económico con Millonarios: "Más de 20 años y no han solucionado"

El exjugador e ídolo de Millonarios Bonner Mosquera contó en Blog Deportivo cómo está su situación sobre el dinero que le debe el conjunto azul cuando jugó para este equipo desde 1992 hasta 2006, con excepción a la temporada del 2001.

Por todo el escándalo de Interbolsa y que también afectó a Millonarios, muchos trabajadores del equipo se quedaron sin poder disfrutar de sus ahorros que por tantos años trabajaron e, incluso, no les registraron las semanas trabajadas para alcanzar a disfrutar la pensión digna como ocurrió con Germán Gutiérrez de Piñeres.

"A nosotros nos dejaron por fuera con una triquiñuela de mala fe. Uno no entiende cómo unas personas pueden dormir tranquilamente, dejando a tanta gente con una deuda enorme y con un problema que lleva más de 20 años y no lo han podido solucionar", dijo Mosquera en Blog Deportivo.

Añadió que también hay casos de trabajadores que tienen ahorros en el seguro social, pero como el equipo no ha pagado, ellos no pueden contar con ese dinero, es decir, "no se pueden pensionar o tener una mesada más alta".

Un lote para los afectados en Millonarios

En su momento, se entregó un lote a las personas afectadas, pero estas no han podido sacar provecho de el mismo, porque no se ha podido vender unas trabas por parte de un abogado.

"Con la anuencia del Gobierno de turno, dejan un lote embargado, aparte una parte del lote es del Gobierno, para que nos paguen las acreencias laborales y esta es la hora que después de haber hecho un acuerdo hace 20 años no aparece por ningún lado el comprador ni el dinero porque el lote cada vez tiene más problemas, hay cada vez más demandas, personas que están inconformes con su liquidación en el postacuerdo", detalló Mosquera en los micrófonos de Blu Radio.

Señaló que hay una luz de esperanza porque hay un comprador interesado en el lote, sin embargo, si no se puede destrabar el proceso, todo seguirá igual: con las manos vacías.

"Aquí lo grave es que las acreencias ya vencieron, o sea, el acuerdo de reestructuración ya venció. Entonces, si en realidad Millonarios y los que están al frente de la corporación 224 no quieren pagar, pues no pagan", agregó.