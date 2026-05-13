Brayan León rompe silencio por señalamientos en Medellín: "Nunca ha pasado nada de eso"

El delantero colombiano Brayan León salió al paso de las versiones que han circulado alrededor del Independiente Medellín y negó tajantemente los señalamientos sobre supuestos problemas internos y acusaciones de amaño relacionadas con la final perdida ante Independiente Santa Fe en el primer semestre del 2025.

"Nunca ha pasado nada de eso. Incluso por ahí salió también de que yo hablé con una persona en un restaurante. Yo nunca hablé con nadie. O sea, nosotros nunca peleamos en camerino tampoco", afirmó el atacante durante una entrevista en Blog Deportivo.

Desde Sudáfrica, donde actualmente juega y atraviesa un buen momento deportivo al ser uno de los goleadores de la liga, León aseguró que ha seguido de cerca la difícil situación que viven varios de sus excompañeros, quienes incluso denunciaron en Blog Deportivo las amenazas y presiones tras las recientes polémicas que rodean al Medellín.

En ese sentido, rechazó especialmente las versiones que apuntaban a supuestas peleas en el camerino o conversaciones relacionadas con una presunta venta de partidos.



"Entonces para mí ha sido una falta de respeto lo que han hecho, porque soy consciente de que nunca pasó lo que dijeron", agregó.

Buen grupo de compañeros

León también defendió el ambiente que existía dentro del plantel y destacó que el grupo mantenía una buena convivencia pese a los malos resultados y la presión de los aficionados.

“Creo que el camerino era muy bueno, la verdad, muy bueno. Me parece una falta de respeto contra la integridad de los compañeros”, sostuvo el delantero.

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El futbolista recordó que él mismo sufrió situaciones complicadas mientras jugó en Medellín. Según contó, constantemente recibió críticas y presiones por parte de algunos hinchas, independientemente de su rendimiento dentro del campo.

“Si hacía gol, si no hacía gol, si jugaba, si no jugaba, siempre se metieron conmigo”, expresó.



Su salida del Medellín

Finalmente, Brayan León explicó que su salida del Medellín no fue una reacción inmediata a la crisis reciente, sino una decisión que ya venía analizando antes de terminar el torneo. Ahora, desde el fútbol sudafricano, espera consolidarse y usar esta etapa como una plataforma para dar el salto a ligas más competitivas.

“Llegamos acá con la expectativa de hacer las cosas bien y aprovechar el buen momento. Si llega algo, se hablará con el club”, concluyó.