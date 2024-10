Comentario de Efraín Juárez dividió opiniones en México; algunos lo critican

En tan solo dos partidos, el técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, sorprendió a más de uno con la cara que mostró el equipo en poco tiempo. Y es que, en 180 minutos, el equipo se mostró en un gran nivel, algo que hace bastante no se veía y lo cual generó diversas opiniones.

Pero, en México, unos comentarios del técnico dividieron las opiniones de sus compatriotas. Y es que el mexicano aseguró que la única forma de que conozcan a técnico de su país es saliendo de él, pues al interior de la liga local se les infravaloran demasiado.

"Pensando en Europa, la confianza no está porque no nos conocen, es la realidad. Conocen muy poco nuestro futbol y obviamente el lado de Sudamérica es lo mismo. Me parece que también el futbol mexicano tiene circunstancias positivas, como infraestructura, calidad de jugadores, economía importante en todos los clubes, que hace que digas 'yo estoy muy bien aquí", dijo el técnico en diálogo con ESPN, palabras que llegaron al corazón de su país.

Pero llovieron algunas criticas de hinchas de Nacional y algunos de sus compatriotas que le bajaron la caña al nivel de los técnicos mexicanos, pues dijeron que “no tenían buen nivel”, a lo que recordó que muchos de sus colegas han pasado por Europa, incluso, siendo históricos.

Una vez más, Juárez dijo que “sabe dónde está” y, por supuesto, no pondrá en riesgo la oportunidad que la vida le dio en uno de los clubes “más grandes de Sudamérica”. Aseguró que comenzó desde poner conos en Nueva York hasta ser el nuevo timonel del cuadro verdolaga.

“No me da vergüenza decir que empecé poniendo conos siendo segundo, tercer o cuarto auxiliar en Nueva York. Ir progresando en ese crecimiento poco a poco, desde llevar entrenamientos individuales hasta por línea, pláticas, videos, todas esas circunstancias”, añadió.

Por ahora, el mexicano centrará su atención al próximo duelo que tendrá el equipo sábado, 5 de octubre, cuando se enfrenten a Deportivo Pasto por la fecha 13 de la Liga BetPlay,