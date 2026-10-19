Confirman hora, fecha y estadio para el primer partido de la Liga El Dorado

El fútbol colombiano tendrá una nueva competición desde este domingo, 25 de octubre, cuando León OP10 y Zipa Fútbol Club disputen el primer partido oficial de la Liga El Dorado, a las 3:00 de la tarde. El encuentro se jugará en el estadio municipal Héctor “El Zipa” González, en Zipaquirá, Cundinamarca, y marcará el inicio de un proyecto que busca impulsar el talento regional y ampliar las oportunidades para los futbolistas del país.

El escenario de la jornada inaugural reabrió sus puertas después de una renovación integral y cuenta con capacidad para 2.500 espectadores, graderías techadas con silletería, iluminación y una cancha de césped de alta calidad. Antes del compromiso, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de apertura con el que la organización busca presentar oficialmente la competición y destacar la importancia de llevar el fútbol competitivo a territorios que tradicionalmente han estado al margen de las estructuras profesionales.

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Uno de los protagonistas de este estreno será León OP10, club liderado por Omar Sebastián Pérez, presidente, fundador y propietario de la institución, además de uno de los máximos ídolos de Independiente Santa Fe. Su rival será Zipa Fútbol Club, equipo que ha desarrollado un proceso deportivo en el municipio cundinamarqués. La Liga El Dorado es organizada por la Institución de Fútbol Asociado (I.F.A.).



Los otros participantes de la liga

La temporada inaugural contará con siete clubes: Racing Club Fusagasugá, Guajira Fútbol Club, León OP10, Inter de Santander, Zipa Fútbol Club, Caquetá Club Deportivo y Huila Fútbol Club. El campeonato tendrá una fase de todos contra todos y los dos equipos mejor ubicados disputarán una final de ida y vuelta para definir al primer campeón. La iniciativa busca ofrecer continuidad competitiva a jóvenes de distintas regiones, donde existe talento futbolístico, pero no siempre hay clubes profesionales ni espacios para demostrar sus capacidades.

El nombre de la competición hace referencia a la época dorada del fútbol colombiano, especialmente a comienzos de la década de 1950, cuando el país recibió a más de 120 jugadores extranjeros y se convirtió en un destino destacado del balompié continental. Con esa inspiración histórica, la Liga El Dorado pretende proyectar una nueva etapa en la que las regiones tengan mayor protagonismo y los jugadores encuentren oportunidades para desarrollar sus carreras.