Corte protegió a clubes del fútbol colombiano de la SIC por 'listas negras'

En octubre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una fuerte sanción en contra la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) y cinco equipos profesionales en Colombia, los cuales son: Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club S.A. y Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A., los cuales actuaron de "manera antideportiva".

Sin embargo, la Corte Constitucional falló a favor de estos clubes y de la Dimayor a finales de abril de 2026, argumentando que "vulneró su derecho al debido proceso porque le impidió controvertir la evidencia que motivó la apertura de la investigación en su contra", por ende, quedaban protegidos estos clubes en este proceso.

Dimayor Foto: @Dimayor

"En esta decisión, la Corte reiteró las garantías derivadas del debido proceso en el marco de los procesos administrativos e hizo énfasis en el derecho que tienen las personas a ser oídas antes de que la Administración adopte una decisión. Una manifestación de esta garantía es el derecho a formular alegaciones, a aportar pruebas y a que sus aportes al proceso sean valorados y tenidos en cuenta. La Corte explicó que, en este caso, la autoridad accionada no respetó estas garantías procesales, pues nunca se pronunció de manera expresa y motivada sobre la admisibilidad de la prueba pericial que pidió la Dimayor. Esta circunstancia alteró el curso regular del proceso e impidió que la accionante pudiera cuestionar la evidencia que motivó el inicio del proceso", indicó la Corte Constitucional en un comunicado.

Ante esto, la superintendente Cielo Rusinque aseguró que desde la SIC se presentó una acción de nulidad en contra del reciente fallo de una Sala de la Corte Constitucional, pues era un accionar antideportivo en el marco de la legitimidad.



"Quiero informar que acabamos de presentar una acción de nulidad en contra del reciente fallo de una Sala de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la decisión mediante la cual esta entidad protegió los derechos de los jugadores de fútbol frente a las prácticas anticompetitivas implementadas por la DIMAYOR y varios clubes", dijo.