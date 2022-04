"Cuando se tiene una lesión de ligamento cruzado es normal las molestias musculares": Julián Téllez

El exjugador Julián Téllez pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de la lesión de ligamento cruzado en el fútbol y cómo afecta el rendimiento deportivo. Esto, tras la reciente molestia muscular de Juan Fernando Quintero en el River Plate.

"Cuando se tiene una lesión de ligamento cruzado, como lo ha tenido Falcao o Quintero, es normal que las lesiones musculares vengan después, porque lo primero que dice el médico cuando lo opera es: "De aquí en adelante usted será esclavo del gimnasio". Se tiene que fortalecer el cuádriceps y también los (músculos) posteriores", detalló.

Lo anterior, según la experiencia de Téllez, quien también tuvo esa lesión, porque el tejido que se reemplazó no es natural, se coloca un injerto o un tendón de otra parte del cuerpo. Tras ese proceso, el futbolista debe complementar el proceso de estabilización de la rodilla fortaleciendo la zona.

"Cuando se hace ese trabajo de fortalecimiento, muchas veces vienen las sobrecargas en el gemelo o en los posteriores. Ahí es donde se empiezan a presentar las lesiones musculares que son totalmente normales", añadió.

El exjugador del Millonarios también compartió que en la tercera ocasión que sufrió la lesión de ligamento cruzado, optó por aceptar el tratamiento de un médico en Colombia de hacer una osteotomía.

Así tuvo mayor estabilidad en la rodilla y pudo ser goleador con el 'Embajador', jugar la Copa Libertadores con el Deportivo Cali y retirarse con el Atlético Bucaramanga.

"Al correr la rodilla unos milímetros, a mí me cambió la biomecánica de juego. Alguien me tiraba un centro desde la izquierda, mi pierna de apoyo era la derecha, y me desestabilizaba mentalmente, me descachaba. Eso no me permitía tener el contacto que en mi cabeza planeaba hacer", concluyó.