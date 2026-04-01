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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Deportes Tolima anunció futbolista que pasó por el Zenit y el FC Porto

Deportes Tolima anunció futbolista que pasó por el Zenit y el FC Porto

El futbolista se une en al Vinotinto y Oro para potenciar al plantel de cara al inicio de la Copa Libertadores 2026. En rueda de prensa, habló de su felicidad de llegar a Ibagué.

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