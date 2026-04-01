Deportes Tolima anunció futbolista que pasó por el Zenit y el FC Porto

A pocos días del inicio de la Copa Libertadores, los clubes colombianos que estarán en el torneo terminan de ultimar detalles para hacer una gran participación en este 2026. Uno de ellos ha sido el Deportes Tolima, que bajo el mando de Lucas González espera tener una temporada histórica.

Es por eso que, este miércoles, siguiendo ese objetivo el club anunció la llegada del central venezolano Yordan Osorio, quien cuenta con una amplia experiencia internacional, no solo a nivel de clubes, sino con la selección vinotinta en duelos importantes de las Eliminatorias, demostrando que llega a la capital musical a sumar calidad al plantel.

"¡Bienvenido a territorio sagrado, Yordan Osorio! Aquí la Tribu es tu mayor apoyo y el escudo lo es todo. Tu casa ahora es Vinotinto y Oro, y todos juntos lucharemos con furia en cada batalla", manifestó el equipo, que presentó al futbolista y este manifestó su felicidad de llegar al fútbol colombiano en esta nueva etapa de su carrera.

"Se ve el cariño que le tienen al equipo. La emoción de venir acá es muy bueno, un equipo que viene peleando. Vengo a ayudar a mi equipo, espero estar lo más pronto a disposición del profe para conseguir lo objetivos (...) Soy un jugador con mucha experiencia, sabemos que viene la Libertadores y no es nada fácil", manifestó.



Yordan Osorio, futbolista del Deportes Tolima // Foto: X @cdtolima

El historial y números de Yordan Osorio

El cental, de 31 años, debutó en Zamora -club venezolano- y dio el salto a Europa en 2017 al Tondela de Portugal. De ahí estuvo la mayoría de su carrera en Europa pasando por clubes como FC Porto (Portugal), Zenit (Rusia) y Parma (Italia) hasta que volvió a su país a Deportivo La Guaira, de donde salió como agente libre este 2026.

En total ha disputado 225 partidos como profesional con un saldo de 10 goles y 3 asistencias. Mientras que a nivel de selecciones son 32 partidos en competiciones como las Eliminatorias o la Copa América.