Diego Arias no continuará como técnico de Atlético Nacional tras final

Tras el resultado de la final vs. Junior de Barranquilla, se especuló mucho sobre el futuro que tendría Diego Arias en Atlético Nacional y si seguiría al frente del equipo tras los resultados recientes que tuvo el equipo, tanto a nivel local como internacional, generando un malestar en la afición.

"No es el momento para hacer evaluaciones individuales. En este momento creo que todos como institución, como club estamos tramitando lo que pasó en esta final. Ya habrá tiempo para eso (...) Entendemos el dolor del hincha, lo sentimos con respeto. Lo que tenemos en la mano es entregarnos de corazón y con el alma. Eso pasó hoy en el campo y no alcanzó para ganar", fueron las palabras del técnico tras la derrota del equipo en la gran final de la Liga BetPlay.

Palabras que fueron interpretadas a su deseo de continuar en el equipo y el respaldo que ha tenido por parte del presidente y el director deportivo en los últimos meses aún más fortalecido, sin embargo, los planes habrían cambiado y desde el club sienten que llegó el momento de un nuevo capítulo en la institución.

Diego Arias // Foto: Atlético Nacional

"Atención. Diego Arias NO sigue como DT de @nacionaloficial. En las próximas horas se hará oficial", indicó el periodista Mauricio Agudelo, cercano a la institución por ser el encargado de cubrirla en Medellín fecha tras fecha, por ende, pronto desde el club se hará oficial también la decisión que le pondrá final a la etapa de Arias en el cuadro verdolaga.



“Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Y yo siento un equipo que respalda el cuerpo técnico. Nosotros desde la directiva igual porque no hay que segmentarlo, entonces cuando las cosas salen mal es culpa de Diego y del cuerpo técnico. Yo soy el primer responsable cuando pasan las que no nos gusta. Pasa con el mismo compromiso que estamos hablando con todos los jugadores, que estamos trabajando para revertir esta situación”, fueron las palabras del presidente de Atlético Nacional en su momento respaldando al entrenador.