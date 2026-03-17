Diego Arias: "Nos duele; estábamos jugando un buen partido hasta las expulsiones"

Millonarios volvió a imponerse de manera contundente frente a Atlético Nacional (3-0), esta vez por la Liga BetPlay. Resultado que volvió a causar malestar en la hinchada verdolaga por el manejo que hay detrás del equipo, en donde culpan, principalmente, el trabajo de Diego Arias.

Si bien el resultado tuvo influencia por las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano, que dejaron al cuadro verdolaga con solo nueve en cancha, el equipo verdolaga no estuvo en su mejor noche y se mostró igual que en la derrota por Copa Sudamericana, partido en el que sí contó con los 11 futbolistas en cancha. No obstante, según él técnico, este partido duele más porque "empezaron jugando mejor que el rival".

Diego Arias // Foto: Atlético Nacional

"Es complejo hace un análisis profundo. Dos expulsiones en momentos claves del partido, dificulta hacer un análisis profundo. Cuando estábamos con 11 iniciamos bien el partido, a partir del primer gol que viene de una oportunidad muy clara que tuvimos, realmente se empieza a enredar para nosotros (...) Estamos enfrentando a un rival que frente a su gente iban a ser una partido físico. Es un partido y un resultado que nos duele mucho, habíamos planteado y se había comenzado a jugar un tipo de partido que se acercaba al objetivo de ganarlo, pero por todo lo que sucedió no pudimos", dijo el técnico en rueda de prensa.

Es importante destacar que Nacional comenzó perdiendo en este duelo vs. Millonarios aún teniendo los 11 jugadores en cancha, esto tras el penal errado por Alfredo Morelos que impulsó la moral en los albiazules para anotar a tan solo un minuto después.



Ante la inquietud de su continuidad, reiteró las palabras que tuvo en la derrota en Medellín y dijo que "no se deben tomar decisiones apresurada", por lo tanto, que mirará los errores y aseguró que "el apoyo de los futbolistas a su trabajo sigue presente", por ende, darán todo para darle vuelta a esta situación.