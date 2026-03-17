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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Diego Arias: "Nos duele; estábamos jugando un buen partido hasta las expulsiones"

Diego Arias: "Nos duele; estábamos jugando un buen partido hasta las expulsiones"

El técnico verdolaga volvió a perder frente a Millonarios, esta vez con un contundente 3 a 0 en condición de visitante y con dos expulsados.

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