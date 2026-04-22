DIM tendría listo el reemplazo de Alejandro Restrepo y preocupa a hinchas de Nacional

Luego de casi dos años en el equipo, Alejandro Restrepo salió del cuadro Independiente Medellín (DIM) lo que obliga al equipo a buscar nuevos rumbos y un perfil moderno que vaya de la mano con los objetivos que tiene la institución para alcanzar nuevos objetivos.

"El club agradece al profesor Alejandro Restrepo y a su equipo de trabajo por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante el periodo en el que estuvieron al frente del plantel profesional. En cerca de dos años de gestión, el equipo disputó 110 partidos, consolidando un proceso competitivo y sostenido. De manera adicional, la institución destaca la labor del cuerpo técnico en el fortalecimiento del proyecto deportivo, promoviendo la proyección y el protagonismo de jugadores jóvenes y de la cantera, varios de los cuales hoy hacen parte de clubes a nivel internacional", expresaron.

Sin embargo, varios nombres fueron revelados de quiénes podrían hacerse con el puesto del técnico antioqueño y, uno de ellos, preocupó a algunos hinchas de Atlético Nacional por el historial que existe a la hora de enfrentarlo en la Liga BetPlay, quien le tiene manejado el pulso al conjunto verdolaga.

Alejandro Restrepo Foto: AFP

Este sería el reemplazo de Alejandro Restrepo en el DIM

De acuerdo con varios periodistas cercanos al club, Alberto Gamero sería el principal candidato. Pero también han aparecido nombres como Óscar Pareja y Leonel Álvarez, información que luego confirmó el propio presidente del DIM en diálogo con Win Sports.



"Óscar Pareja es una opción, Alberto Gamero es una opción, es un técnico muy importante en el FPC, Leonel Álvarez es una opción, pero él está terminando su ciclo en Bucaramanga y tenemos que ser prudentes; es una opción un técnico extranjero": Daniel Ossa, presidente de Medellín.

De darse dicha llegada, algunos hinchas de Nacional encendieron alarmas de cara a los clásicos paisas, pues el samario le conoce bien el pulso a los verdolagas a la hora de poder ganarles.