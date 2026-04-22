El movimiento económico que estaría detrás de la salida de Alejandro Restrepo del Medellín

La salida de Alejandro Restrepo del banquillo del Depórtivo Independiente Medellín sigue generando interrogantes. Aunque el club comunicó oficialmente que “ha concluido el vínculo contractual”, nuevas versiones apuntan a que detrás de la decisión hubo un complejo acuerdo económico que terminó siendo determinante.

Según reveló el periodista Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo, el final del ciclo no obedecería únicamente a razones deportivas. Aunque según fuentes cercanas al técnico, él habría manifestado inconformidad en las últimas semanas, el punto clave habría estado en las condiciones financieras para cerrar su salida.

De acuerdo con la información, Restrepo tenía contrato vigente hasta 2027. Sin embargo, la terminación anticipada implicaba una indemnización que el club no estaba en condiciones de pagar de inmediato.



Así le pagarían a Restrepo

En ese escenario, ambas partes habrían optado por negociar una salida concertada. El acuerdo, según la versión conocida, incluyó la búsqueda de garantías de pago respaldadas en los ingresos futuros del club, particularmente los derechos de televisión y los recursos provenientes de su participación en la Copa Libertadores.

La fórmula, que no sería inédita en el fútbol colombiano, consistiría en asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas a través de entidades como la Dimayor o incluso la Conmebol, que administran parte de estos ingresos. Es decir, los pagos al entrenador se garantizarían con dinero que el club reciba por televisión o por su participación en torneos internacionales.



"Es decir, que me lo pague la Dimayor de la plata de la televisión, fírmelo el documento, que me lo pague la Conmebol a través de la federación con la plata de los ingresos de la televisión durante la Copa Libertadores de América. Esa es la historia que me han dicho, que es la más cercan", relató Hernández Bonnet.

Este mecanismo explicaría también el lenguaje del comunicado oficial, que evita términos como “renuncia” o “despido” y se limita a señalar que el vínculo “ha concluido”, lo que sugiere un acuerdo mutuo entre las partes.

Así se termina el ciclo de Alejandro Restrepo con el Medellín, equipo al que llevó a disputar dos finales (liga y copa).