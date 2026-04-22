El ídolo del Medellín que suena para reemplazar a Alejandro Restrepo, ¿es posible?

El futuro del banquillo del Independiente Medellín sigue siendo una incógnita tras la salida de Alejandro Restrepo, confirmada oficialmente por el club. En medio de la incertidumbre, comenzaron a surgir nombres y especulaciones, entre ellos el de un viejo conocido de la institución: Óscar Alexander Pareja, ídolo del equipo y con trayectoria en el fútbol internacional.

Sin embargo, desde el entorno del técnico se descartó de plano su llegada. Según información revelada por el periodista Jhon Jaime Osorio en el programa Blog Deportivo, Pareja —exjugador del Medellín y con exitoso paso como entrenador en la MLS— no asumiría el cargo debido a que “no están las condiciones” para su arribo en este momento. La posibilidad, que ilusionaba a parte de la hinchada, pierde así fuerza de cara a lo que será la elección del nuevo estratega.

Mientras tanto, el club hizo oficial la finalización del vínculo con Restrepo y su cuerpo técnico mediante un comunicado en el que destacó su gestión. Durante cerca de dos años al frente del equipo, el entrenador dirigió 110 partidos y consolidó un proceso competitivo que dejó resultados llamativos.

[🔴🔵] Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo.



Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a… pic.twitter.com/J74m56r2LX — DIM (@DIM_Oficial) April 21, 2026

Así le fue a Alejandro Restrepo

Bajo su dirección, el Medellín alcanzó la final de la Liga BetPlay 2025-I y la final de la Copa BetPlay 2026, además de una destacada participación internacional con los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024 y la presencia en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que actualmente disputa el club y en la que su último resultado fue la goleada contra Flamengo.



El comunicado también resalta el impulso a jugadores jóvenes y de cantera, varios de los cuales lograron dar el salto al fútbol internacional, así como un rendimiento sostenido que llevó al equipo a registrar 92 puntos en 2025, cifra histórica para la institución en la tabla de reclasificación.

Así las cosas, Pareja no será, por ahora, el nuevo entrenador del poderoso y las directivas están en la búsqueda de un nuevo técnico que tome las riendas del equipo paisa.