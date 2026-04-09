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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Daniel Cataño envía mensaje de tranquilidad a hinchas del DIM para la Libertadores

Daniel Cataño envía mensaje de tranquilidad a hinchas del DIM para la Libertadores

El volante también habló del polémico penal que generó debate y que no se sancionó en el inicio de la fase de grupos de la Libertadores.

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