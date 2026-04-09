Daniel Cataño envía mensaje de tranquilidad a hinchas del DIM para la Libertadores

El empate sin goles contra Estudiantes de La Plata dejó sensaciones encontradas en el Independiente Medellín, pero también una certeza: el regreso de Daniel Cataño le devolvió fútbol y claridad al conjunto de Alejandro Restrepo. El mediocampista habló en Blog Deportivo y envió un mensaje de tranquilidad a los hinchas, especialmente pensando en las próximas fechas de la Copa Libertadores.

Cataño, quien reapareció tras una lesión, reconoció que todavía no está para disputar los 90 minutos, pero dejó claro que su evolución va por buen camino. Explicó que junto al cuerpo técnico han optado por un proceso progresivo para evitar recaídas, priorizando no solo el presente, sino también la exigente seguidilla de partidos que afrontará el equipo, incluyendo compromisos internacionales en Brasil, Perú y Argentina.

"Ayer tuve la oportunidad de jugar 45 minutos. Nosotros vamos en ese camino. Obviamente también a la expectativa del profe. El profe es el que nos tiene acá toda la semana, él es el que sabe todo eso", dijo en Blog Deportivo.

El volante fue clave en la mejoría del equipo durante el segundo tiempo ante Estudiantes de La Plata, donde el Medellín mostró otra cara, con más precisión en ataque e, incluso, se encontró el gol de la igualdad con Francisco Chaverra en el minuto 63. Sin embargo, el jugador insistió en que el crecimiento no depende de individualidades, sino del colectivo.



"Ni somos los salvadores ni eso es por nosotros, no. Nosotros somos parte de un equipo y que en medio de la calidad de jugadores que tenemos, ellos también lo hacen ver bien a uno”, afirmó.

Deportivo Independiente Medellín en Libertadores Foto: AFP

Pelémica por un posible penal

El número 10 también se refirió a la jugada polémica del partido: un posible penal que no fue sancionado ni revisado por el VAR. Aunque reconoció la molestia que genera este tipo de decisiones, evitó poner excusas y fue autocrítico al señalar que los errores propios, como la desconcentración en los primeros minutos, terminaron pesando más en el resultado.

Con la mira puesta en los próximos partidos, Cataño fue enfático en mantener la calma y avanzar paso a paso. El mediocampista aseguró que el equipo ha venido creciendo, se siente más compacto y recupera confianza.

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El próximo enfrentamiento en la Libertadores será el jueves 16 de abril visitando al Flamengo en Brasil.