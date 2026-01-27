¿Alejandro Restrepo sigue en el Medellín tras derrotas? Esto responde el DIM

El Deportivo Independiente Medellín no ha tenido el inicio esperado por sus hinchas en la liga del primer semestre. Por eso, ya hay una presión y cuestionamientos por parte de los seguidores hacia el entrenador Alejandro Restrepo. Sin embargo, se conoció una contundente respuesta.

En entrevista con Blog Deportivo, el director deportivo del DIM, Federico Espada, fue claro frente a los rumores sobre una posible salida del técnico, luego de los resultados adversos en las primeras fechas del campeonato (Pasto 1-0 Medellín y Cali 3-1 Medellín). Lejos de esquivar el tema, el directivo ratificó el respaldo total de la institución al entrenador y a su cuerpo técnico.

Espada recordó que esta no es la primera vez que Restrepo atraviesa un momento complicado al inicio de un semestre. Incluso, trajo a colación lo ocurrido en campañas anteriores, cuando el equipo sumó pocos puntos en las primeras jornadas y luego terminó siendo protagonista del torneo.

“El semestre pasado hicimos solo un punto en los primeros tres partidos y después el equipo terminó primero en el todos contra todos”, señaló.



El dirigente también destacó los logros recientes bajo el mando de Restrepo, como la clasificación a dos finales, la obtención de 92 puntos en el año anterior y el cupo asegurado a la fase previa de la Copa Libertadores. Para la directiva, esos antecedentes pesan más que el arranque irregular del campeonato actual.

“Confiamos totalmente en Alejandro, en su cuerpo técnico y lo respaldamos. Los jugadores están 100 % con él, que es lo más importante”, afirmó Espada, dejando claro que no hay ninguna intención de tomar decisiones apresuradas por la presión externa.

Alejandro Restrepo, técnico del Medellín // Fotos: Dimayor

Además, desde el club reconocen el malestar de la hinchada, pero insisten en que la clave está en mantener la cabeza fría y respaldar el proyecto deportivo. La idea, según explicó el directivo, es levantarse como ya ocurrió en el pasado y empezar a sumar resultados positivos desde los próximos compromisos.

El próximo partido en el que Alejandro Restrepo podrá calmar a sus críticos será este martes, 27 de enero, ante el Deportes Tolima desde las 8:30 de la noche, por la fecha 3 de la Liga BetPlay.