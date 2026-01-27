En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Alejandro Restrepo sigue en el Medellín tras derrotas? Esto responde el DIM

¿Alejandro Restrepo sigue en el Medellín tras derrotas? Esto responde el DIM

El equipo paisa no ha podido sumar algún punto en el inicio de la liga, generando ansiedad y críticas entre la afición del Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad