Deportivo Cali derrotó 3-1 a Medellín y sumó tres puntos en casa

Deportivo Cali hizo valer su casa y se quedó con una victoria clave ante el Medellín al imponerse 3-1 en el estadio de Palmaseca tras disputar la segunda jornada de la Liga Betplay.

El equipo azucarero mostró autoridad; solo cinco remates al arco le fueron suficientes a los azucareros para conseguir la victoria este sábado 24 de enero.

Los goles del local fueron obra de Avilés Hurtado, quien convirtió desde el punto penal al minuto 37. Al segundo tiempo llegaron los otros dos tantos con Andrés Esteven Rodríguez al 63’ y Johan Martínez al 82’, sellando un triunfo sólido.

Cali vs. Medellín. Foto: @DeportivoCaliCP en X.

Por su parte, Medellín descontó por medio de Gerónimo Mancilla al minuto 74, pero nunca logró meterse de lleno en el partido, El Poderoso solo consiguió tres remates al arco.



En lo estadístico, Cali también fue superior, pues tuvo el 65 % de la posesión del balón, más remates (9 contra 8) y mayor efectividad al arco (5 frente a 3).

Aunque el encuentro fue intenso y con varias faltas, el conjunto verdiblanco supo manejar los tiempos y aprovechar la expulsión del rival de Yony González al minuto 7’ para cerrar el partido con tranquilidad y celebrar un triunfo importante en casa.