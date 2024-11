Dimayor confirmó horarios de las fechas 2 y 3 de cuadrangulares; habrá clásico bogotano

La Dimayor confirmó este martes, por medio de sus redes sociales, las fechas y los horarios para cada uno de los partidos correspondientes a las fechas 2 y 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay , instancia que comenzará a jugarse esta misma semana.

¿Cuándo se juega el clásico bogotano en cuadrangulares?

El clásico bogotano, quizás el partido más atractivo de la segunda jornada de los cuadrangulares, fue programado para el próximo lunes, 25 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche. Cabe recordar que en este, para efectos de taquilla, el local será Independiente Santa Fe.

El resto de partidos correspondientes a la segunda fecha se jugarán el día anterior, 24 de noviembre: Pasto vs. Nacional desde las 3:00 de la tarde completando el grupo A; y América vs. Once Caldas y Tolima vs. Junior desde las 5:10 de la tarde y 7:20 de la noche respectivamente.

Horarios de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay:

GRUPO A

Pasto vs. Santa Fe, 6:30 de la tarde (28 de noviembre).

Millonarios vs. Nacional, 8:20 de la noche (28 de noviembre).

GRUPO B

Tolima vs. América de Cali, 6:30 de la tarde (27 de noviembre).

Once Caldas vs. Junior, 8:30 de la noche (27 de noviembre).

Así se jugarán las fechas 2 y 3 de cuadrangulares en la Liga Betplay:

¡No te pierdas las 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚𝐬 𝟐 𝐲 𝟑 de los 𝐂𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2024! ⚽💥#LaPasiónDeMillones pic.twitter.com/2sQ3bJVwWH — DIMAYOR (@Dimayor) November 20, 2024