¿Dónde comprar boletas para Independente Santa Fe vs. América de Cali?

Tras el inicio de los ‘playoff’ de la Liga BetPlay 2026, Santa Fe y América de Cali definirán el pase a la semifinal en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá debido a que así lo determinó el sorteo, pese que los vallecaucanos terminaron en mejor posición que los capitalinos.

En ese orden de ideas, el coloso de la 57 será escenario para que el color rojo se tome la capital, no solo por los locales, sino por la numerosa cantidad de hinchas con los que cuenta el cuadro del Valle.



¿Dónde comprar boletas para Santa Fe vs. América de Cali?

Hace años el cuadro cardenal empezó a trabajar de la mano de Tu Boleta para la venta de sus entradas, por ende, este duelo no será le excepción y los hinchas podrán conseguir su boleta a través del siguiente link: https://tuboleta.com/es/eventos/santa-fe-vs-america-2026-1-cuartos-de-final



Precios y localidades de Santa Fe vs. América de Cali

Occidental Preferencial: $202.000 + $24.240 | Aforo: 350

Occidental Platea Alta: $202.000 + $24.240 | Aforo: 350

Occidental Platea Baja: $202.000 + $24.240 | Aforo: 60

Occidental General: $142.000 + $17.040 | Aforo: 2.055

Oriental Platea: $122.000 + $14.640 | Aforo: 700

Oriental Preferencial: $122.000 + $14.640 | Aforo: 800

Oriental General: $95.000 + $11.400 | Aforo: 8.741

Lateral Norte: $90.000 + $10.800 | Aforo: 1.322

Santa Fe vs. América de Cali // Foto: AFP

Hora y dónde ver el duelo entre Santa Fe y América de Cali

Este duelo por los cuartos de final de la Liga BetPlay se encuentra programado para las 8:30 de la noche de este lunes, 11 de mayo de 2026. Partido que se disputará en El Campín.

Los hinchas escarlartas y cardenales podrán vivir este duelo EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tendrá las emociones de este duelo a través del canal de YouTube.