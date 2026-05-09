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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / América de Cali e Independiente Santa Fe empataron en un duelo intenso en el Pascual Guerrero

América de Cali e Independiente Santa Fe empataron en un duelo intenso en el Pascual Guerrero

Ambos equipos se enfrentaron en el partido de ida de los cuartos de final en el Pascual Guerrero este sábado 9 de mayo, dejando un empate que mantiene la serie completamente abierta.

América y Santa Fe igualaron en el Pascual.jpg
América y Santa Fe igualaron en el Pascual.
Foto: @SantaFe en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

En el inicio de los playoffs de la Liga BetPlay de la Dimayor, América de Cali y Independiente Santa Fe se enfrentaron en el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero este sábado 9 de mayo, dejando un empate 1-1 que mantiene la serie completamente abierta.

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El encuentro comenzó con intensidad desde los primeros minutos. Santa Fe golpeó primero gracias a un gol tempranero de Hugo Rodallega al minuto 7, adelantando al conjunto visitante y obligando al América a reaccionar rápidamente.

El equipo local, respaldado por su afición, fue creciendo en el partido y logró igualar el marcador al minuto 47 por medio de Adrián Ramos, quien aprovechó una oportunidad para devolver la paridad justo al inicio del segundo tiempo.

En cuanto al desarrollo del juego, América de Cali tuvo mayor iniciativa ofensiva. Registró 13 remates totales frente a 9 de Santa Fe, además de 6 tiros al arco contra 5 de su rival. La posesión también dejó ver el dominio del conjunto escarlata, con un 67 % de posesión de la pelota frente al 33 % del equipo bogotano.

En el partido también hubo varias faltas, América cometió 11 frente a 6 de Santa Fe. Ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla y no hubo expulsiones.

En otros aspectos, Santa Fe cayó más veces en fuera de juego (3 contra 1), mientras que América tuvo una ligera ventaja en tiros de esquina (3 frente a 2).

Con este resultado, la serie queda abierta para el partido de vuelta, donde ambos equipos buscarán asegurar su clasificación a las semifinales tras un duelo parejo.

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