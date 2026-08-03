DT de Nacional revela cómo potencia a jugadores de más de 30 años

Después de su estreno en la Liga BetPlay, el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, dejó en Blog Deportivo una de las reflexiones más llamativas sobre la conformación de su plantel. En su primer partido oficial del segundo semestre, el equipo presentó una alineación con un promedio de edad superior a los 31 años en el triunfo sobre Jaguares.

Por lo anterior, el entrenador descartó que la edad sea un impedimento para mantener un alto nivel competitivo y explicó cuál es la clave para potenciar a los futbolistas experimentados.

González aseguró que el verdadero reto de los jugadores mayores de 30 años no está en su rendimiento dentro del campo, sino en los tiempos de recuperación física. Según explicó, un futbolista veterano puede competir al máximo nivel en un partido, incluso en condiciones exigentes como las altas temperaturas de Montería -donde oficia de local Jaguares-, siempre que tenga una preparación adecuada. La diferencia aparece cuando el calendario exige disputar encuentros cada tres o cuatro días, escenario en el que el desgaste se hace más evidente.

“Lo primero es preparándose bien. Lo primero es entrenando para jugar como queremos jugar. La principal variable cuando un futbolista supera los 30 años no es necesariamente el rendimiento, es la recuperación”, afirmó el entrenador. En ese sentido, explicó que la planificación de las cargas será determinante cuando Nacional deba afrontar semanas con compromisos consecutivos, pues allí sí tendrá que administrar con mayor cuidado a los jugadores de mayor experiencia.



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Como ejemplo de esa filosofía, el técnico destacó el desempeño de Edwin Cardona en el debut de liga. González resaltó que, pese a las críticas que suelen señalar al volante por su movilidad, el mediocampista demostró que la inteligencia táctica puede compensar otras características físicas. Recordó que Cardona recuperó balones, generó opciones de gol y encontró espacios para apoyar al equipo, demostrando que la lectura del juego también marca diferencias en el alto rendimiento.

El estratega también dejó claro que la experiencia será un activo importante para Atlético Nacional en la búsqueda de sus objetivos. Recordó que dirige al club más ganador del fútbol colombiano y que, por esa razón, la obligación es competir por el título y asegurar cuanto antes la clasificación a la Copa Libertadores a través de la reclasificación. Para lograrlo, insistió en que combinará futbolistas experimentados con jóvenes talentos, administrando los minutos de acuerdo con las exigencias del calendario.

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Finalmente, González reiteró que en su proyecto no existen prejuicios por la edad de los jugadores. Aseguró que mientras un futbolista mantenga el nivel y responda físicamente, seguirá siendo una pieza importante para el equipo. Solo cuando lleguen las seguidillas de partidos será necesario priorizar la recuperación, una estrategia con la que espera sacar el máximo provecho tanto de los referentes mayores de 30 años como de las nuevas figuras del plantel verdolaga.