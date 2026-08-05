Duro respuesta de Atlético Nacional a críticas de algunos periodistas: "No le aportan al fútbol"

Atlético Nacional publicó un extenso comunicado en el que respondió a las críticas que ha recibido el equipo por parte de algunos periodistas y analistas deportivos. En el documento, el club hizo un llamado al respeto hacia los futbolistas, el cuerpo técnico, los directivos y todas las personas que hacen parte de la institución, al considerar que este tipo de comentarios "no le aportan nada al fútbol colombiano".

"Como institución, valoramos el debate futbolístico como parte natural de nuestro deporte y reconocemos el derecho de los comunicadores a ejercer su análisis con independencia. Ese respeto debe ser recíproco: la crítica deportiva enriquece la conversación pública cuando se ejerce con altura, y de la misma manera esperamos que se reconozca el mismo trato hacia nuestros jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. El insulto y la descalificación personal, venga de donde venga, no le aportan al fútbol colombiano. Expresiones como 'algunos, el único mérito que tienen es darle patadas a un balón porque en la cabeza tienen aserrín', 'analfabetas funcionales' y 'Cardona es el jefe de los bandidos' no aportan a una conversación sana y respetuosa, que es lo que siempre promulgamos", expresó la institución.

Edwin Cardona en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

El pronunciamiento se produjo después de los comentarios surgidos tras el partido frente a Jaguares, en el que el rendimiento de varios futbolistas fue cuestionado tanto por analistas como por aficionados en redes sociales. Uno de los principales señalados ha sido Edwin Cardona, quien permanece en el centro de la discusión desde 2025, cuando el club quedó eliminado de la Copa Libertadores.

"Aquí no mandan unos pocos ni deciden otros: somos una organización donde todos sumamos a su crecimiento. Nadie está por encima de la institución, por eso ofender a cualquiera de los nuestros nos ofende a todos los que vestimos esta camiseta con pasión", concluyó Atlético Nacional.