Efraín Juárez cuenta su versión: "No me molestaron los jugadores, sino cómo llegaron"

Finalmente, Efraín Juárez decidió contar su versión de su salida de Atlético Nacional de la cual considera que "le faltaron al respeto" y por eso tomó la decisión de salir del cargo del conjunto verdolaga. Además, de sus diferencias con los directivos antioqueños que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el proyecto en la capital de Antioquia.

En diálogo con ESPN, primero aclaro que ni su cuerpo técnico ni él tiene o tuvo algún problema con Matheus Uribe y nunca fue la razón para tomar a su decisión, pues, dijo, que sabe que es un jugador de grandes características debido a su pasado por el fútbol de México, sino que se enteró de que estaba presentando exámenes médicos el mismo día que los estaba haciendo y nunca le dijeron nada. Lo mismo sucedió con Billy Arce y Fáber Gil, a quienes recibió, pero quería tener mayor conocimiento de la situación para incluso recibirlos y saber cuándo llegan, algo que, según contó, se le comunicó a la directiva verdolaga y a los tres días volvió a suceder.

¡ATENCIÓN! 💣 Efraín Juárez CONFIRMA que renunció a Atlético Nacional por las FORMAS. NO le avisaban ni lo tenían en cuenta en las contrataciones del equipo. El detonante fue cuando le notificaron que Matheus Uribe llegaba a presentar exámenes médicos. pic.twitter.com/Fu9r1i5LYU — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) January 21, 2025

Publicidad

“Hay un tweet que se interpretó mal. Soy un hombre de valores que cree en el respeto, los valores y la comunicación. Sentí que esos valores que propago como ser humano no estaban (…) Creo que no fueron acordes esos principios a lo que entiendo y por eso tomo la decisión de renunciar. ¿Creen que, si nunca lo hubiese hablado, habría renunciado? No pensaba dejar al equipo campeón y rumbo a la Copa Libertadores por un berrinche. Solo que los principios y valores se rompieron, la comunicación básica”, dijo Efraín Juárez en su diálogo con ESPN, que fue donde habló de esa situación.

Por otro lado, habló de las salidas de Pablo Cepellini y Álvaro Angulo, a quienes pidió en su equipo en el 2025. Pero que a la final terminaron saliendo de la institución y esperaba que también se le daba importancia en el equipo, más allá de su talento y todo, esperaba que se hiciera el esfuerzo para su continuidad.

“Todas mis decisiones las tomo basadas en las consecuencias que pueden tener. Se quien soy, tengo principios y valores. Me siento orgulloso que en 4 meses y medio aporté mi granito de arena”, añadió. Pero entendió que por todos estos factores debió salirse y los principios "no son negociables", además, expresó su respeto a las palabras del presidente Sebastián Arango en rueda de prensa sobre su salida.