Revelan qué dijeron los futbolistas de Atlético Nacional a Efraín Juárez por su salida

Aunque este lunes, 20 de enero, Atlético Nacional confirmó la llegada del técnico Javier Gandolfi para la temporada 2025, el capítulo de Efraín Juárez sigue dando de qué hablar tras su sorpresiva salida del conjunto antioqueño y es que, ahora, el mexicano dio detalles de su salida y reiteró sus gracias a la afición por el apoyo.

"La realidad es que es difícil soñar con estas cosas. Uno viene con la ilusión y con la humildad de trabajar por esas cosas. Nunca se me pasó poder estar aquí y tratando de recibir un premio como mejor entrenador. Pero este premio no es mío, es netamente de los jugadores que hacen que nuestro trabajo lo hagan más fácil. Es meramente premio a ellos y por poner la idea que tenemos en la cabeza en el terreno de juego”, dijo en diálogo con Gol Caracol, pues el mexicano llegó a la gala de Acolfutpro que premia a los mejores del 2024 en el fútbol profesional colombiano.

Publicidad

Efraín Juárez, en su debut como entrenador profesional, dirigió a Atlético Nacional en 27 partidos, obteniendo un 61% de victorias. En diciembre de 2024, culminó su exitoso paso por el equipo verdolaga alzando la Copa y la Liga BetPlay.

Entrenador Efraín Juárez X: @nacionaloficial

“Me intentaron convencer”, contó Juárez

El técnico mexicano confesó lo que, inicialmente fue un secreto a voces: que los capitanes de Atlético Nacional intentaron convencerlo de quedarse. Dijo que su paso por el conjunto verdolaga fue positiva y si existen negativas solo quedarán como un aprendizaje.

“Formamos una familia, que a la postre conseguimos los objetivos. Eso queda marcado y los resultados son importantes, pero lo mejor es el cariño que expresan los jugadores y en este momento que me despedí hubo palabras de aliento de que lo pensara bien. Ese es el mejor premio al trabajo que uno hace (…) Agradecimiento a la afición, no tengo más que decir. Normal, recibí críticas, pero yo como hincha de Nacional me anuncian un técnico sin experiencia, también estaría así”, puntualizó.