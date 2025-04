Exinterventora de Hospital de Leticia denuncia amenazas tras polémica con esposa de minsalud

La exinterventora del Hospital San Rafael de Leticia, Lina Baracaldo, denunció públicamente haber recibido presiones indebidas y amenazas luego de negarse a firmar un contrato de más de 73.000 millones de pesos para la construcción de un buque hospital en el Amazonas. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Salud, ha quedado en el centro de una polémica que involucra directamente a la superintendente delegada de la Superintendencia de Salud, Beatriz Gómez , esposa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Durante una extensa entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, Baracaldo relató las circunstancias que rodearon su salida del cargo y expuso lo que califica como una presión sistemática para forzar la firma de un contrato sin garantías presupuestales claras.

“Mi actuación como interventora era autónoma. No tenía relación de subordinación con la doctora Gómez, aunque fue ella quien me pidió firmar el contrato o renunciar”, explicó.

Beatriz Gómez Consuegra Supersalud

Interventora de Hospital de Leticia denuncia amenazas

Tras su remoción, oficializada por el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, Baracaldo denunció haber recibido llamadas intimidatorias. Aunque evitó revelar su ubicación actual por razones de seguridad, confirmó que está valorando acciones legales.

“Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes”, afirmó.

No me atrevo a decir mi ubicación porque ya he recibido llamadas intimidantes dijo tras agregar que las llamadas son de personas que no conoce.

La situación cobra especial gravedad considerando que Baracaldo fue nombrada agente interventora bajo la figura de auxiliar de justicia, lo que implica independencia en su gestión.

“Presionar a un interventor para firmar un contrato sin respaldo financiero puede constituir una violación a la autonomía de la función pública”, advirtió.

Desacuerdo por contrato millonario del buque hospital de Leticia

El contrato en cuestión preveía la construcción, dotación y transporte de un buque hospital desde Cartagena hasta Leticia, inicialmente valorado en 55.000 millones de pesos y posteriormente ajustado a 73.000 millones, debido al aumento en los costos del acero, según Cotecmar, la empresa constructora. Lina Baracaldo expresó que su decisión de no firmar el contrato estuvo sustentada en criterios técnicos y financieros.

“Como ordenadora del gasto, necesitaba claridad sobre la financiación total del proyecto, incluidas sus fases y el costo operativo anual de hasta 18.000 millones de pesos”, puntualizó.

La interventora explicó que el hospital de Leticia se encuentra bajo intervención por problemas financieros, lo que obligaba a evaluar con rigor cualquier compromiso presupuestal.

No se puede firmar un contrato de esa magnitud si no se sabe quién va a financiar el faltante ni el sostenimiento posterior del proyecto agregó.

¿Presión desde la Superintendencia de Salud?

Baracaldo aseguró que, pese a no tener relación jerárquica con Beatriz Gómez, recibió múltiples comunicaciones de ella y de su equipo presionando para que se suscribiera el contrato.

“El proyecto tenía que quedar firmado el 31 de marzo, según decía la doctora Gómez, aunque posteriormente la empresa extendió la cotización. Aun así, la presión aumentó”, dijo la exinterventora.

Una llamada grabada entre Baracaldo y la funcionaria fue la que desató la controversia pública. En ella se escucha a Gómez presionando directamente por la firma del contrato. “Las maneras no fueron las mejores. Ya me habían advertido que si no firmaba tenía que irme”, relató.