Minsalud rechaza acusaciones contra su esposa y las califica como un “ataque” machista

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a través de su cuenta de X, se pronunció respecto a la columna de Daniell Coronel, en la que vincula a Beatriz Gómez, esposa del jefe de cartera, a un escándalo de corrupción.

Según el relato de Coronell, la esposa del ministro supuestamente presionó a unos funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para firmar de afán un contrato de un buque hospital para las comunidades apartadas del Amazonas, proyecto al que se le asignó 55.000 millones de pesos el año pasado.

Además, en la columna, las acusaciones son acompañadas con dos audios de una llamada en la que Gómez, supuestamente, le advierte a dos funcionarios del hospital que deben firmar el contrato o de lo contrario serán retirados de su cargo.

La mujer con una arrogancia que da el poder, según lo califica Coronell, maltrata a los funcionarios y afirma que lo que están haciendo es una falta de respeto. “Me hacen el favor y me respetan, yo soy la superintendente. No más, no les permito una dilación más ni una falta de respeto más con la superintendencia. Esto es una burla al país, parece que no conocieran de lo que están hablando. ¿Qué quieren, que los llame el señor presidente?”, sentenció Gómez.

Sin embargo, el ministro en su trino defiende a su esposa. “Pretenden reducir a mi esposa a una figura secundaria. Este tipo de agresiones no solo buscan deslegitimarla como profesional sino que refuerzan una cultura en el que el mérito de una mujer es cuestionado solo por ser pareja de un hombre que ostenta un cargo de poder”, afirmó.

Así mismo, el director de cartera de salud afirmó que cuando él fue designado como ministro su esposa ya era superintendente encargada y, según él, antes de aceptar pidió a Función Pública que evaluara una posible inhabilidad, a lo que la entidad concluyó que no existía prohibición.

Por último, el funcionario rechazó estos supuestos ataques. Sin embargo, es importante mencionar, que el ministro en ningún momento se refirió al impacto jurídico que podrían tener las grabaciones publicadas por Coronell.