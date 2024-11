El enorme gesto de Luís Marquínez que aplauden hinchas de Atlético Nacional: "El futuro"

Con un punto,Atlético Nacional se fue de la perla del Otún para analizar su próximo partido contra Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa. Pero esto fue gracias al portero Luís Marquínez, que terminó siendo la figura verdolaga para evitar que el rival se fuese por arriba del marcador.

“Gracias por este trofeo. Hay que seguir creciendo, lo que pasó hoy fue que me volví profesional. Nacional necesita arqueros de estos, que pese al error sigan en el partido y no dejen de seguir (…) Hace parte de acá, si quiero ser el 1, debo seguir trabajando esto. Del erro nada que decir, quiero seguir aprendiendo, tengo dos personas arriba que me aconsejan”, dijo al finalizar al partido.

Palabras que cayeron bien en la afición verdolaga que resaltó el gesto de reconocer sus errores y repararlo en la cancha. No por nada salió como figura, pues sacó varias pelotas importantes en el terreno de juego que podrían haber derivado en la derrota en la capital del Eje Cafetero contra el Deportivo Pereira.

Efraín Juárez resalta a Marquínez: “Me voy tranquilo”

El técnico mexicano aseguró en rueda de prensa que fue un gran partido de fútbol y dijo que se corrieron riesgos. Sobre el portero dijo que lo felicitó porque es un joven que demostró que al fin debutó como profesional y se lo mencionó durante el medio tiempo.

“Hasta que no tengas esos errores, no maduras y no creces. Le dije que si se volvía a equivocar no jugaba más. Demostró lo contrario. Lo felicito y demostró su calidad”, expresó.

Los números de Luís Marquínez en Nacional

Lleva menos de 10 partidos en el equipo profesional, pero en sus pocos minutos ha demostrado una gran calidad para reemplazar a nada más y nada menos como David Ospina. Si bien cuenta con un amplio proceso con inferiores de la Selección Colombia, no es lo mismo en un estadio lleno en alta competitividad.

"Intenté hacer lo que siempre hago, pero esta vez me equivoqué, pero hace parte del fútbol, de nosotros, que no tenemos a nadie atrás y convivimos con el error. Creo que es un aprendizaje, de crecer y eso me ayudará más adelante. No voy a cambiar mi forma de juego, seguiré siendo el mismo, con la misma alegría de siempre", dijo en diálogo con Blog Deportivo.