Luis Marquínez por error en gol de Pereira: "Aprenderé; no cambiaré mi forma de juego"

El arquero Luis Marquínez fue la figura del partido en el empate de Atlético Nacional en su visita al Deportivo Pereira por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Aunque tuvo un error que terminó en el gol de los locales, se revindicó con sus atajadas a lo largo del compromiso.

En conversación con Blog Deportivo, resaltó el apoyo de sus compañeros cuando se produjo el gol de la igualdad y, posteriormente, el respaldo por parte de los hinchas del verdolaga a través de redes sociales.

¿Cuál fue el error de Marquínez?

En el minuto 35, cuando intentó salir jugando con los pies y enganchar al atacante, se le fue largo el control de la pelota y Yuber Quiñones terminó definiendo para poner el 1-1 final del partido. Sin embargo, ante el complejo momento, en vez de agachar cabeza, se fortaleció mentalmente y lo demostró en la cancha con sus diferentes atajas. Asimismo, expresó que esa jugada le ayuda para aprender para los próximos partidos.

"Intenté hacer lo que siempre hago, pero esta vez me equivoqué, pero hace parte del fútbol, de nosotros, que no tenemos a nadie atrás y convivimos con el error. Creo que es un aprendizaje, de crecer y eso me ayudará más adelante. No voy a cambiar mi forma de juego, seguiré siendo el mismo, con la misma alegría de siempre", dijo el joven arquero de 21 años.

Publicidad

Añadió que, una vez recibió el gol, sus compañeros lo animaron y lo respaldaron. Le decían que iban a buscar la victoria y, por falta de definición de los atacantes, por poco lo consigue Nacional.

"Eso me dijeron Zapata y Guzmán, que lo íbamos a remontar. Al final lo intentamos, no se dio y también mérito del otro compañero que tuvo buenas atajadas", comentó.

Publicidad

Luis Marquínez seguirá trabajando para aprovechar cada minuto que le den desde el cuerpo técnico, así como los entrenamientos en los que comparte con David Ospina y René Higuita. Además, recordó a Kevin Mier, quien también tiene un buen juego con los pies y era el arquero titular de Atlético Nacional.