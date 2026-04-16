El nuevo DT de Lionel Messi jugó y dirigió en el fútbol colombiano: así fue su paso

Tras la salida del argentino Mascherano de la dirección técnico, Inter Miami confirmó la llegada de Guillermo Hoyos para tomar las rienda del cuadro rosado para la temporada de la MLS en donde dirigirá al astro Lionel Messi, de cara a lo que sería su última participación en una Copa del Mundo de la FIFA.

Pero antes de llegar a la primera división del fútbol de Estados Unidos el técnico hizo una extensa carrera en varios sitios importantes, pero muchos no recuerdan que entre esos se encuentran algunos clubes del fútbol profesional colombiano, a quienes llegó a defender tanto desde la línea técnico como futbolista.

Guillermo Hoyos // Foto: AFP

El pasado de Guillermo Hoyos en el fútbol colombiano

De Córdoba, Argentina, Hoyos ha sumado a lo largo de su carrera una experiencia de suma importancia a nivel internacional desde su debut en 1979 en Banfield hasta su retiro en Minervén de Venezuela en 1997. Pero como técnico aún más, desde dirigir la 'masia' del FC Barcelona, algunos clubes en Grecia, Argentina y, ahora, el club del '10' de la selección albiceleste.

Sin embargo, pocos recuerdan que en este camino estuvo en el fútbol profesional colombiano: dos veces como futbolista y una como técnico, eso sí, en ninguna de estas etapas en algunos de los considerados grandes del país. Hoyos defendió los colores del Deportes Tolima (1992-1993) y Unión Magdalena (1994), y dirigió a Once Caldas (2012) en un corto periodo y sin mucho éxito.



A lo largo de su carrera, ha acumulado en un rendimiento como técnico del 47.66 % en un total de 442 partidos dirigidos con 176 victorias, 104 empates y 164 derrotas, demostrando un rendimiento irregular como técnico.