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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El nuevo estadio del Inter Miami tendrá un lugar especial en homenaje a Messi

El nuevo estadio del Inter Miami tendrá un lugar especial en homenaje a Messi

El recinto, bautizado como Nu Stadium y con capacidad para 26.700 espectadores, abrirá sus puertas el 4 de abril en un partido de las Garzas por la liga norteamericana (MLS) frente al Austin FC.

Messi y el nuevo estadio del Inter Miami
Messi y el nuevo estadio del Inter Miami
Foto: AFP - @InterMiamiCF
Por: AFP
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Actualizado: 27 de mar, 2026

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