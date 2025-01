El objetivo de Javier Gandolfi en Atlético Nacional que le felicitan: "No esperamos menos"

En rueda de prensa, este miércoles, 22 de enero, Atlético Naciona l presentó a su nuevo cuerpo técnico liderado por el argentino Javier Gandolfi, quien llega luego de su paso por Independiente del Valle (Ecuador) con la promesa de continuar el proyecto deportivo de la institución para que el club siga en lo más alto.

Pero fue puntual en cuál será su objetivo en la línea de mando del conjunto verdolaga: obtener títulos, que, según él, un club grande como Atlético Nacional obliga a que cualquier técnico tenga eso en la mente desde el momento de su llegada, más cuando viene de obtener dos de forma consecutiva.

“Quiero llegarles a los jugadores desde el amor y el convencimiento. Somos un cuerpo técnico joven, pero con mucha experiencia. Entendemos el sentimiento, el pensar y tratamos de apoyarlo. Que el bienestar del día a día se gana desde el respeto (…) Es un anhelo que tenemos todos: arrancar ganando. Lo que pasó pasó, venimos de dos procesos importantes en Talleres de Córdoba y en Ecuador con Independiente del Valle nos tocó de ganar dos finales, creo que estamos cerca de conseguirlo cuando comienzas a jugarlas. Espero en pocos días estar abrazado y disfrutando de una nueva copa de esta institución (SuperLiga)”, expresó.

Javier Gandolfi, técnico de Nacional. Foto: Instagram @nacionaloficial

Manifestó su felicidad de llegar a un club lleno de figuras que le ayudarán a que “todo parezca más fácil”. Ganarse la confianza del plantel, considera que no será tan difícil porque es un plantel experimentado y profesional, pero que no niega debe tener sus cicatrices por la salida del cuerpo técnico anterior y por eso la comunicación será un pilar para construir en conjunto esa relación que dará una senda de triunfo.

“Venir a un equipo como Atlético Nacional me llena de orgullo, pero a la vez el compromiso para seguir en esta senda de triunfo nos pone en ese 24/7 de trabajo. Estamos desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche porque el cuerpo no nos daba para más. Pero a eso venimos, a entregar el corazón. Queremos darle todo a la institución porque se lo merecen, en verdad tener esto (el escudo) te marca. Orgullo y compromiso y busca lo que necesitan que es seguir llenando el escudo de estrellas”, añadió. Palabras que hinchas ven como buenos ojos y le felicitan al técnico, pues consideran que "no esperan menos" que no sean triunfos.