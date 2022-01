"El tema jurídico es bastante denso": Fernando Bautista, líder del proyecto para salvar al Cúcuta

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, reveló en el programa radial que hay un proyecto, liderado por José Fernando Bautista, para que el Cúcuta Deportivo pueda saldar las deudas pendientes, reciba paz y salvo, entre en reorganización y, de esa manera, reciba el reconocimiento deportivo para volver a jugar en el fútbol profesional colombiano.

"El proyecto es el que Bautista logró reunir la plata con la cual Cadena dé una especie dé paz y salvo para que le levanten la restricción en Dimayor. Así se saldan las cuentas que tienen con los acreedores del Cúcuta. La ley permite que si llega el paz y salvo se reverse la decisión de liquidación y se vuelva a la figura de reorganización. Ya después llegará el reconocimiento deportivo", detalló Hernández Bonnet.

José Fernando Bautista, exalcalde de Cúcuta y quien está liderando el proyecto para salvar al ‘Motilón’, comentó en Blog Deportivo que se deber ser paciente porque es un proceso que todavía no ha finalizado y “falta mucho”.

“Yo formó parte de un grupo, que nos hemos unido con ese propósito, de tratar de rescatar el Cúcuta. El tema jurídico es bastante denso. Falta todavía muchas decisiones”, dijo.

“Esto pasa primero por el reconocimiento deportivo que tiene que darlo el Ministerio del Deporte y, segundo, que la Dimayor reintegre al Cúcuta al torneo profesional, porque hoy está excluido”, añadió.

Bautista enfatizó la importancia de la plaza en el FPC, porque es un equipo que jugando en la segunda división llena el estadio. Además, manifestó que no ve “tan fácil, ni tan inmediata la decisión. Sí se está trabajando en eso, pero se necesita de la buena dirección del MinDeporte como de la Dimayor”.

"La ciudad tiene con qué pagar la ficha y recuperar el equipo, el problema son los temas jurídicos para sortear inmediatamente", añadió.

Sobre si estará José Augusto Cadena para este proyecto, afirmó que no está en ese grupo. "La ciudad quiere ver unas nuevas caras en la institución. Estar al frente de un equipo no es fácil. Yo creo que Cadena no quiere estar más vinculado a la ciudad. Él ha planteado un acuerdo con la Dimayor".

Escuche la entrevista en Blog Deportivo: