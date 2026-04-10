En videos quedaron enfrentamientos entre hinchas de Pereira y Once Caldas en Yopal

En el marco de la fecha 16 de la Liga BetPlay, el clásico del Eje Cafetero se llevó a cabo en Yopal, Casanare, en donde hubo presencia de hinchas de Deportivo Pereira y Once Caldas, que, lamentablemente terminaron en fuertes desmanes en las tribunas que necesitaron de intervención de las autoridades.

Todo ocurrió sobre el minuto 90, a poco tiempo de que el árbitro señalara el final del compromiso tras un error del portero Joan Parra y que permitió una jugada clara para el Pereira, que fue evitada por una dura entrada de Felipe Castaño en donde terminó viendo la tarjeta roja y esto desató los problemas desde las tribunas.

🚨 El Clásico Cafetero entre el Pereira y Once Caldas finalizó 0-0. Estuvo detenido durante muchos minutos por enfrentamientos en las tribunas entre "hinchas" de ambos equipos.



Qué cáncer estos tipos en el fútbol. ¿Ahora el Pereira se va de Yopal? pic.twitter.com/rq5NxoFA0T https://t.co/EGncWN01a1 — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) April 10, 2026

A través de redes sociales, se conocieron los videos de este enfrentamiento entre hinchas matecañas y del blanco blanco, en donde los puños, patadas y más fueron protagonistas de esta violencia, que obligaron al árbitro del partido a detener el duelo y pedir el ingreso de los futbolistas para evitar problemas o que quedaran expuestos.

Sin embargo, las autoridades ingresaron rápidamente a controlar la situación para evitar que todo escalara. Si bien se dieron algunos enfrentamientos con algunos uniformados, el hecho no pasó a mayores.



Cabe recordar que el duelo se disputó en la capital de Casanare debido a arreglos en el estadio Hernán Ramírez Villegas, casa del Deportivo Pereira. Esto obligó a que el clásico del Eje Cafetero se llevará a cabo más lejos de lo normal.

El duelo terminó en un 0 a 0, que favorece a Once Caldas para sumar un punto más y mantenerse entre los 8 primeros clasificados para poder disputar los ‘playoff’ de la Liga BetPlay.