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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / En videos quedaron enfrentamientos entre hinchas de Pereira y Once Caldas en Yopal

En videos quedaron enfrentamientos entre hinchas de Pereira y Once Caldas en Yopal

El partido tuvo que ser detenido por varios minutos debido a estos desmanes entre los hinchas, que pone en evidencia nuevamente la violencia en el FPC.

Enfrentamientos entre hinchas de Pereira y Once Caldas en Yopal.jpg
Enfrentamientos entre hinchas de Pereira y Once Caldas en Yopal //
Fotos: X @juanchoFut_ @SebastianDiaga2
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 10 de abr, 2026

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