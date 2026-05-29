Envigado se consagró campeón de la B: venció a Real Cartagena en el Polideportivo

El Envigado FC se consagró campeón del Torneo Betplay I-2026 tras empatar 1-1 en el partido de vuelta de la gran final ante Real Cartagena, resultado que le permitió quedarse con el título en el estadio Polideportivo Sur. El conjunto antioqueño cerró una serie intensa y disputada, consolidando su superioridad en el marcador global.

El camino al campeonato se comenzó a definir en el partido de ida, disputado en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, donde Envigado FC logró una importante victoria por 3-2. En ese encuentro, el gran protagonista fue Miguel Marulanda, quien firmó una actuación destacada al anotar los tres goles del equipo naranja.

Por su parte, Real Cartagena mantuvo la serie abierta gracias a la reacción ofensiva liderada por Fredy Montero, autor de un doblete que sostuvo la ilusión del cuadro heroico hasta el duelo definitivo en territorio antioqueño. El compromiso dejó la sensación de una final equilibrada y de alto nivel competitivo.

En el partido de vuelta, Envigado FC supo gestionar la ventaja obtenida en la ida y mostró solidez táctica en casa. El empate 1-1 fue suficiente para asegurar el título, en un duelo donde el control del ritmo y la inteligencia de juego fueron determinantes.



Con el marcador global de 4-3, el equipo antioqueño se quedó con la serie final del Torneo BetPlay DIMAYOR I-2026. El resultado representa un paso clave en su objetivo de regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano, consolidando un proceso deportivo en crecimiento.

El título reafirma el protagonismo de Envigado FC en el torneo de ascenso, destacando su regularidad a lo largo del semestre. La institución cierra una campaña exitosa que la proyecta nuevamente como uno de los clubes con mayor proyección en el fútbol colombiano.