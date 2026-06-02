¿Era o no roja? La polémica jugada sobre Alfredo Morelos en la final de Liga BetPlay

Nuevamente se enciende la polémica en el fútbol profesional colombiano, esta vez en el marco de la gran final de la Liga BetPlay del primer semestre del 2026 entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional tras una fuerte entrada que recibió el delantero Alfredo Morelos.

La situación se produjo al 15' del primer tiempo, minutos después de que llegara el primer gol del cuadro tiburón en el Romerio Martínez. El delantero estaba recibiendo una pelota de Jorman Campuzano cuando por detrás fue impactado por Daniel Rivera, quien le pisó la parte de atrás y recibió tarjeta amarilla.

Sin embargo, la situación encendió polémica y molesta desde el cuadro verdolaga en donde consideraban que esta acción daba para una posible roja, o al menos una revisión del VAR. Sin embargo, ni el árbitro ni la asistencia se pronunciaron y dejaron en firme la decisión sobre el defensor tiburón, que de haber salido pudo cambiar la historia del partido en el primer tiempo.

"Hasta el jugador del Junior estaba esperando la revisión del VAR"; "Si quieren un ejemplo de roja por pisar tendón de Aquiles pueden poner ese video", "Era roja directa en el minuto 16 del primer tiempo para junior de Barranquilla", fueron algunos comentarios que se generaron a partir de esta jugada, en redes sociales.

