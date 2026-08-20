Escándalo en el fútbol colombiano: equipo denuncia intento de soborno a sus jugadores

Un nuevo escándalo relacionado con las apuestas deportivas encendió las alarmas en el fútbol colombiano. Orsomarso, equipo de la segunda división, denunció que personas externas a la institución habrían intentado ofrecer dinero a jugadores de su plantilla con el propósito de influir en situaciones deportivas de los partidos. La situación fue revelada por el club a través de un comunicado.

“Hemos tenido conocimiento de intentos de parte de personas externas de ofrecer dinero a jugadores de nuestra institución con el propósito de influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas”, señaló Orsomarso, que, además, rechazó “categóricamente cualquier intento de soborno o manipulación de la competencia”.

La institución aseguró que respalda a los integrantes de su plantilla y busca protegerlos de quienes pretendan involucrarlos en este tipo de prácticas.

“Este comunicado no constituye un señalamiento contra nuestros futbolistas. Por el contrario, respaldamos a nuestros jugadores y reafirmamos nuestro compromiso de protegerlos”, manifestó el club.



Denuncias no son nuevas

Durante la entrevista en Blog Deportivo, el expresidente de Orsomarso Edward Lenis explicó que este tipo de situaciones no son nuevas y que durante su gestión también tuvo conocimiento de acercamientos a futbolistas. Según relató, en 2024 implementaron protocolos internos para detectar posibles irregularidades y fortalecer la confianza con los jugadores.



“Si ese comunicado sale a la luz pública es porque seguramente algún jugador ha manifestado algo”, afirmó Lenis, quien consideró que los futbolistas pueden ser abordados directamente mediante llamadas o mensajes.

Contó que durante su etapa al frente del club llegó a conocer chats en los que se ofrecían sumas importantes a futbolistas por determinadas acciones dentro del campo.

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“Con decirte que la nómina mensual de todo el equipo [...] era de 60 millones de pesos. Y que llamen a un jugador a ofrecerle 30 millones o más [...] pues imagínate lo que estamos hablando”, relató. En el informe radial también se mencionó que, por determinadas acciones, las ofertas podrían acercarse a los $30 millones.

Lenis también reveló que, cuando denunció situaciones de este tipo durante su gestión, recibió amenazas. Según su relato, después de una reunión con el plantel recibió una llamada en la que le advirtieron que debía “atenerme a las consecuencias” si continuaba interviniendo frente a los acercamientos a los jugadores.

Ante este panorama, Orsomarso hizo un llamado al fútbol colombiano para enfrentar conjuntamente esta problemática, pues no es la primera vez que se conocen intentos de presuntos amaños de partidos.