Estos serían los futbolistas de Atlético Nacional implicados en polémico video

Polémica en Medellín alrededor de Atlético Nacional luego de conocerse un video de algunos jugadores de fiesta, además acompañado de varias mujeres e ingiriendo alcohol a altas horas de la noche y, aunque algunos aseguran que sucedió luego del partido vs. Alianza FC por Copa, esto no ha sido confirmado.

Pero lo preocupante, según hinchas, ha sido la postura del club al no hacer mención oficial o determinar si habrá algún tipo de sanción, teniendo en cuenta que, en el video, se ve cómo los futbolistas llevan puesta la indumentaria del equipo lo que sería una falta grave en materia institucional.

“Respecto al video que ya es de público conocimiento, queremos decir que La ropa sucia la lavamos en casa y nuestro único objetivo es el partido del jueves”, fueron las únicas palabras de la institución que desataron una ola de críticas de hinchas que aseguraron que “volveremos” se queda bastante lejos con las últimas decisiones en el club, recordando también la salida de Pablo Repetto y la llegada del técnico mexicano.

Nosotros también estaríamos de Fiesta y joda si estuviéramos celebrando algún título pero no hemos ganado absolutamente nada.



Pues el "VOLVEREMOS" está como lejano la verdad..@nacionaloficial pic.twitter.com/GwcLybJwUM — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) September 17, 2024

Estos son los futbolistas que aparecen en el video

Kilian Toscano, Joan Castro, Dairon Asprilla y Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo serían los que aparecen en el video al lado de mujeres y con alcohol. Además, según fuentes cercanas al club, fueron apartados del plantel profesional mientras se llevan a cabo las investigaciones y determinar la sanción que se hará por parte del equipo; sin embargo, los hinchas esperan un pronunciamiento oficial y una postura rigurosa de la institución por este tipo de actos.

Jugadores de Nacional en fiesta. Foto: cuenta X @guslopezinfo.

¿Estarán en el partido del jueves?

Faltan solo dos días para que, nuevamente, Atlético Nacional dispute un partido oficial por la Copa BetPlay, justamente por el duelo de vuelta vs. Alianza FC. Pero tras este video la gran pregunta que se generó es si estos jugadores estarán o no en la convocatoria del partido, teniendo en cuenta que, en dicho video, como se mencionó antes, llevaban las prendas oficiales del equipo.

Hinchas esperan que se tomen las correctivas necesarios y, por supuesto, que estos jugadores no hagan parte de la convocatoria: “El título de Navidad cada vez más lejos. No es tirar mierda por tirar como nos andan diciendo, son realidades que les molesta a muchos y les incomoda”; “Jugadores sin inteligencia”; “No merecen vestir la camiseta del más grande”; “Cómo dicen que no hay crisis con estos irresponsables”, dijeron.

