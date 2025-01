Falcao García no seguirá en Millonarios: estas son las razones

Una de las novelas del mercado de pases del fútbol profesional colombiano llegó a su fin. Este martes 21 de enero se confirmó que el delantero Radamel Falcao García , considerado uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano, no seguirá en el club de sus amores: Millonarios , de cara a la temporada del 2025.

Fuentes cercanas a la interna del equipo 'embajador' le confirmaron a Blu Radio que el atacante de 38 años de edad no seguirá en la escuadra capitalina, luego de no llegar a un acuerdo para la renovación del vínculo contractual; en un duro golpe para los hinchas, que se quedaron con las ganas de seguir viendo a su ídolo.

Pese a que se conoció que había buen ambiente en las negociaciones y todo estaba encaminado hacia un arreglo, finalmente las mismas no llegaron a feliz término, debido a dificultades para encajar en el esquema tributario que debía cumplir el jugador en caso de establecer una renovación.

Y es que en su primer contrato se dejó en claro que Falcao, para no ser declarado residente fiscal en Colombia, no podía superar los seis meses de vinculación; una especie de figura que dio en su momento resultado. No obstante, en esta ocasión, no pudo haber un arreglo y el sueño del Tigre no continuará.

La ilusión del técnico David González, recién llegado a la institución en reemplazo de Alberto Gamero, de tener en sus filas al experimentado futbolista se esfumó. El atacante, que estaba en Miami entrenándose por su cuenta, no se vestirá de azul de nuevo, lo que sacudió las redes sociales.

En su paso por el equipo bogotano, Falcao García estuvo en 16 partidos, con 816 minutos y cinco goles; dos de ellos en los pasados cuadrangulares semifinales, en los que se quedó a un paso de llegar a la gran final, en la disputa frente al Atlético Nacional.

Hasta el momento, Millonarios no ha contratado a ningún jugador con miras a la temporada que viene, lo que ha causado fuertes señalamientos hacia la dirigencia, presidida por el presidente Enrique Camacho y el máximo accionista, Gustavo Serpa.