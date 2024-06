“Falcao fue quien prendió la llama”: Gustavo Serpa sobre fichaje con Millonarios

La llegada de Falcao García a la liga colombiana causó todo un revuelo en el país y, en general, en toda la hinchada y seguidores de El Tigre. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el presidente de la junta directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, dio detalles de la histórica decisión de traer al samario al equipo embajador. Señaló que, sobre todo, esta contratación era “un viejo anhelo” de los hinchas desde que el delantero manifestó su deseo de terminar su carrera en el club.

La “gesta de traer a Falcao comenzó hace varios años” y Serpa estuvo pendiente de las manifestaciones del jugador, esperando el momento propicio, dijo, para hacer realidad este sueño. Aunque hubo algunos inconvenientes y obstáculos en el camino, como su contrato con el Rayo Vallecano, finalmente se logró concretar el fichaje, según contó.

“Él fue el que prendió la llama, desde hace muchos años mencionó que su sueño era terminar en Millonarios. Desde que yo soy dirigente siempre estuve atento a sus manifestaciones y esperando el momento de que se acercara, de que ese sueño pudiera hacerse un poco más visible y el año pasado me reuní con él a mitad de año y le dije: ‘Hombre, creo que el momento ha llegado, nosotros estamos dispuestos’. Hablamos, tratamos, pero había muchos inconvenientes. Su señora estaba a punto de dar a luz y él aún tenía contrato con Rayo Vallecano por un año más. Sin embargo, no desistimos y persistimos y yo seguía hablando con él en diciembre; tratamos nuevamente. Él no pudo salir del Rayo y bueno, seguimos tratando de hacerlo y finalmente, pues es el sueño de todos los hinchas de Millonarios, afortunadamente, se hizo”, aseveró.

Al ser preguntado sobre las críticas que surgieron acerca del nivel futbolístico actual de Falcao, Serpa afirmó que su contratación no se basa únicamente en aspectos comerciales como la venta de camisetas y boletas, como se ha dicho. Aseguró que sigue siendo un gran jugador y su presencia en el equipo aportará tanto en lo deportivo como en lo profesional.

“Si nosotros mañana quisiéramos tener 100.000 camisetas adicionales a las que necesitamos para venderlas, no las tenemos. Adidas no tiene la capacidad de darnos esas camisetas en un corto plazo de tiempo, ni siquiera en un largo en ese monto. Entonces, esas consideraciones que son un mito entre la gente, cuántos millones de camisetas vamos a vender, cuánto dinero, no son ciertas. No, el propósito es integral. Es decir, para nosotros Falcao sigue siendo un gran jugador de fútbol; manifestó siempre que él quería venir a jugar y a aportar para ser campeón con Millonarios”, sentenció.

Serpa también se refirió a las dificultades económicas y la capacidad de Millonarios para cubrir los costos de la contratación. Reveló que el club tiene caja suficiente y que las consideraciones sobre las ventas de camisetas son un mito. Si bien se espera un aumento en los ingresos por patrocinadores y entradas al estadio, lo más importante “es el valor futbolístico” de Falcao para el equipo.

En cuanto a la duración del contrato, explicó que inicialmente se acordó seis meses debido a un tema impositivo, ya que Falcao no estaba obligado a pagar impuestos al patrimonio en Colombia si permanecía menos de seis meses en el país. Sin embargo, se espera que en el futuro se puedan resolver estas cuestiones y extender su estadía en Millonarios.

Serpa también habló sobre las conversaciones con la familia de Falcao y la seguridad del jugador. Destacó la colaboración de la Policía Nacional y mencionó que El Tigre se siente tranquilo y respaldado en ese aspecto.

En cuanto a las expectativas para el equipo, Serpa afirmó que se está trabajando en reforzar el plantel con otros cuatro o cinco jugadores. Aunque Falcao es un refuerzo excepcional, se sigue buscando fortalecer al equipo en todas las posiciones.

Sobre el tema de las boletas, aclaró que se venderán todos los abonos disponibles para los hinchas de Millonarios, pero debido a la capacidad del estadio, no se podrá satisfacer la demanda de todos los interesados en ver a Falcao. Destacó que la prioridad es para los abonados actuales y que se están buscando soluciones para futuros partidos.