Falcao en Millonarios: lo que tiene que saber de su paso en Rayo Vallecano

Expectativa total de cara a la Liga BetPlay 2024-II por los grandes fichajes que están haciendo los clubes del país. Primero, Atlético Nacional confirmó la llegada del golero David Ospina, internacional de la Selección Colombia; ahora,Millonarios terminó de romper el mercado al confirmar a Radamel Falcao García, que, por primera vez, estará en la primera división del fútbol colombiano.

El ’Tigre’, máximo goleador de la historia de la Selección Colombia, cumple su sueño de niño de vestir la camiseta del cuadro albiazul. Desde niño manifestó ser hincha de Millonarios y, ahora, podrá hacerlo realidad como leyenda del fútbol internacional.

Su último equipo fue el Rayo Vallecano de España en donde no tuvo la mejor de sus etapas. En la última temporada no contó con muchos minutos como en otros equipos y perdió bastante ritmo, tanto así que no hizo parte de los convocados de Néstor Lorenzo en la Copa América 2024.

Falcao jugará en Millonarios Fotos: AFP y X @MillosFCoficial

Los números de Falcao en el Rayo Vallecano

El 4 de septiembre de 2021, Rayo Vallecano confirmó la llegada del ‘Tigre’ como un hito para esta institución. El samario estuvo tres temporadas en el cuadro español en donde llegó a disputar 80 partidos anotando 12 goles y dando 1 asistencia. Pero a lo largo de su carrera cuenta con más de 300 goles.

El último partido de Falcao con el Rayo Vallecano fue a finales de mayo de 2024 durante la derrota 1 a 0 vs. Athletic Bilbao. Fue titular y capitán del equipo español, además, fue despedido en una ovación por parte de los hinchas españoles.

"Ha sido una temporada muy compleja en la que la afición siempre nos ha apoyado y en la que al final hemos conseguido el objetivo de la permanencia. Los aplausos han sido una manifestación de cariño muy importante. Siempre lo han hecho cada vez que pudieron y por eso estoy agradecido con ellos. Simplemente, gracias", dijo.

Falcao celebrando con sus compañeros un nuevo gol con el Rayo Vallecano Foto: @RayoVallecano