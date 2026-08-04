Familia de Emilio Vilarete se pronuncia luego de cirugía al exjugador

La familia del exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete entregó un parte de tranquilidad sobre su estado de salud luego de la compleja cirugía a la que fue sometido tras detectársele un tumor en una de sus rodillas.

Aunque la intervención obligó a la amputación de parte de su pierna izquierda, sus familiares confirmaron que el procedimiento se desarrolló conforme a lo previsto y que el histórico goleador samario ya inició su proceso de recuperación.

A través de un comunicado, la familia informó que el equipo médico les confirmó que la operación fue exitosa. También extendieron su gratitud a familiares, amigos, excompañeros del fútbol, colegas de trabajo y medios de comunicación por los mensajes de apoyo y el respeto con el que han acompañado este difícil momento.

"Seguimos a su lado con mucha fortaleza y cariño en esta nueva etapa que requerirá tiempo, paciencia y muchos cuidados durante su recuperación. Les estaremos contando cómo va avanzando la situación", señalaron los familiares de Vilarete.



Eduardo Retat, Raúl Emilio Vilarete y Francisco Pacho Maturana Conmebol

Durante el programa Blog Deportivo, el analista y entrenador Javier Castell recordó el último encuentro que tuvo con Vilarete en Santa Marta y destacó la fortaleza física y el carácter que siempre lo distinguieron. Lo describió como un hombre lúcido, de gran presencia, bromista y con una personalidad que imponía respeto, al tiempo que expresó su confianza en que podrá superar este nuevo desafío, tal como lo hizo durante su carrera deportiva.

Mientras avanza su recuperación tras la intervención quirúrgica, el histórico goleador recibe múltiples muestras de solidaridad desde el fútbol colombiano, donde defendió la camiseta del Bucaramanga, Unión Magdalena, Atlético Nacional, Pereira y Deportes Tolima.