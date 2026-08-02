Reconocido exfutbolista colombiano será sometido a amputación de una pierna por agresivo sarcoma

Un reconocido exfutbolista colombiano será sometido este lunes a una cirugía en la que le amputarán la pierna izquierda, luego de que un agresivo sarcoma reapareciera tras una primera intervención realizada hace tres meses. La decisión fue tomada por una junta médica al considerar que el procedimiento representa la mejor alternativa para preservar su vida.

Se trata de Eduardo Emilio Vilarete, exdelantero de la selección colombiana y recordado por su paso por varios clubes del fútbol nacional e internacional. Su hija, Angélica Vilarete, confirmó al portal Gol Caracol que el exjugador atraviesa un complejo momento de salud desde que le fue diagnosticado el cáncer.

Se encuentra atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente tres meses se le descubrió un sarcoma en la pierna izquierda explicó la hija del exfutbolista

Según relató, inicialmente los médicos lograron retirar el tumor y realizaron una reconstrucción mediante cirugía plástica. Sin embargo, durante el proceso de recuperación, el cáncer reapareció con mayor agresividad en el mismo lugar.

"En primera instancia se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto. Por lo anterior, realizaron junta médica y determinaron que la opción más viable para salvar su vida es la amputación de su pierna desde cinco centímetros arriba de la rodilla. A lo que él, luego de analizarlo, aceptó", agregó Angélica Vilarete.



Conocido en su época como 'el Loco', Vilarete debutó como futbolista profesional a los 21 años con Atlético Bucaramanga. Un año después se convirtió en el máximo goleador del equipo al marcar 18 tantos.

A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima, en Colombia; Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, en Ecuador; y Deportivo Pacífico, de Perú, donde puso fin a su trayectoria profesional a los 37 años.

Con la selección colombiana disputó el Torneo Preolímpico de Brasil de 1976, la Copa América de 1979 y las eliminatorias para los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

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Durante su carrera conquistó los títulos de las ligas colombianas de 1976 y 1981 con Atlético Nacional, además del Campeonato Regional-Zona Norte de Perú con Deportivo Pacífico.