Famoso técnico colombiano estuvo cerca del Real Madrid, ¿lamenta no haber llegado?

Para muchas al momento de hablar de la historia del fútbol profesional colombiano es necesario nombrar a Francisco Maturana, quien consiguió dos títulos importantes para el país: Copa América y Copa Libertadores, siendo, en su momento, nombrado como uno de los mejores técnico del mundo, en especial en los 80s y 90s.

Pocos los recuerdan, pero llegó a firmar un contrato para dirigir al Real Madrid gracias a sus grandes actuaciones con Atlético Nacional y la Selección Colombia, dos equipos a los cuales llevó a un siguiente nivel para competir a nivel internacional, llevando a que el país entrara en el radar del fútbol mundial. Pero por qué si llegó a un acuerdo, nunca estuvo en la línea de mando del Santiago Bernabéu.

“Había firmado un contrato y me piden autorización para traer un entrenador que acabase el año previo. Dije que yo no tenía que dar autorización de nada. Llegó Antic. Entonces al final se quedó, porque lo hizo fantástico. Me invitaron a que fuera el mánager y que cuando Antic perdiera tres partidos, yo cogería las riendas. Les comuniqué que yo no era capaz de andar como un gallináceo esperando a que se muriera alguien”, contó el colombiano en diálogo con AS España.

Blu Radio // Francisco Maturana // Foto: AFP

Asimismo, dijo que, si bien le hubiera gustado, no se arrepiente de cómo se dieron las cosas y agradece toda la carrera que pudo tener y admira al Real Madrid pese a la distancia.

"Si hubiera pedido una indemnización, seguro que me la habrían dado. He venido a ver partidos del Madrid. Llego al hotel y tengo dos entradas para el palco. Me recogen y me llevan al estadio. Cuando voy a pedir la cuenta en el hotel, me trasladan que el Madrid ya ha pagado la estancia", añadió sobre ese episodio en donde era el hombre ideal para la casa merengue.