Ficha clave de Millonarios se perderá el resto del semestre por complicación de salud

En un momento clave para Millonarios en esta temporada, la hinchada albiazul recibió una noticia que preocupó a un gran sector de la misma, incluyendo al cuerpo técnico en cabeza de Fabián Bustos de cara a los retos que sostiene el equipo en este cierre del semestre en la lucha de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Y es que, a través de un comunicado, el equipo informó que el delantero Carlos Darwin Quintero se perderá el resto del semestre debido a una complicación de salud. Una noticia que deja al cuadro albiazul con una baja importante en la zona de ataque en esta recta final en la que buscan clasificar a los ‘playoff’ de la Liga BetPlay y a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.

“Millonarios FC informa que el jugador Carlos Darwin Quintero presenta un quebranto de salud que no le permitirá ejercer, por el momento, la actividad deportiva. El jugador ya inició el tratamiento médico que le garantizará el regreso a la competencia oficial en óptimas condiciones el próximo semestre”, indicaron.

Carlos Darwin Quintero en Millonarios // Foto: Millonarios

Aunque el delantero no es que haya sumado una gran cantidad de minutos del equipo en este semestre, la baja de Falcao sí ha necesito de un mayor apoyo en ataque en el cuadro embajador, por lo tanto, sin otro delantero será más complejo para el técnico Bustos para la definición de algunos partidos.



Con la camiseta de Millonarios, Quintero ha sumado 16 partidos con un total de 581 minutos en cancha en donde ha podido anotar 2 goles y dar 2 asistencias, contando tanto la Liga BetPlay como la Copa Sudamericana. Ahora, todo recaerá el trabajo que hagan Leonardo Castro y Rodrigo ‘Tucu’ Contreras para definir los partidos decisivos de este cierre de semestre.

Millonarios definirá su clasificación en la Liga BetPlay el próximo domingo, 3 de mayo, cuando visite a Alianza F.C a las 3:00 de la tarde. Es importante recordar que una victoria no será suficiente y los albiazules necesitarán que se den otros resultados para entrar a la fiesta de los ocho finalistas.