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Millonarios vs. Sao Paulo EN VIVO: online y gratis HOY la Copa Sudamericana

El cuadro embajador recibe a Sao Paulo con la necesidad de conseguir tres puntos que le permitan seguir en la lucha po la clasificación a los octavos de final.

Millonarios vs. Sao Paulo
Millonarios vs. Sao Paulo //
Foto: X @MillosFCoficial @SaoPauloFC
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Noche de fútbol continental en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este martes, 28 de abril. Millonarios recibe por la tercera fecha de la Copa Sudamericana a Sao Paulo con la obligación y necesidad de sumar tres puntos en la carrera por la clasificación a la próxima ronda.

Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan sumar para estar tranquilos de cara a los próximos duelos en condición de visitante y así poder sumar puntos que le permitan estar en la próxima ronda de la Copa Sudamericana.

Dónde ver a Millonarios HOY vs. Sao Paulo en Sudamericana

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá las emociones entre Millonarios y Sao Paulo por Copa Sudamericana a través del canal de YouTube. Esto a través del siguiente link EN VIVO, online y gratis de la mano de un equipo de expertos:

Por otro lado, DirecTV Sports tendrá esta transmisión online en su aplicación o en su señal en vivo por la sección de deportes de la señal de cable.

¿A qué hora juega Millonarios HOY vs. Sao Paulo?

El duelo se encuentra programado para las 7:30 de la noche (hora en Colombia). Partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Millonarios vs. Sao Paulo
Millonarios vs. Sao Paulo
Fotos: X @MillosFCoficial @SaoPauloFC

Posibles alineaciones Millonarios y Sao Paulo

  • Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo, Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro.
  • Sao Paulo: Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, José Sabino, Wendell; Luan Santos, Damián Bobadilla, Caully; Lucca Marques, Gonzalo Tapia, André Silva.
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