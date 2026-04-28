Millonarios vs. Sao Paulo EN VIVO: online y gratis HOY la Copa Sudamericana

Noche de fútbol continental en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este martes, 28 de abril. Millonarios recibe por la tercera fecha de la Copa Sudamericana a Sao Paulo con la obligación y necesidad de sumar tres puntos en la carrera por la clasificación a la próxima ronda.

Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan sumar para estar tranquilos de cara a los próximos duelos en condición de visitante y así poder sumar puntos que le permitan estar en la próxima ronda de la Copa Sudamericana.



Dónde ver a Millonarios HOY vs. Sao Paulo en Sudamericana

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá las emociones entre Millonarios y Sao Paulo por Copa Sudamericana a través del canal de YouTube. Esto a través del siguiente link EN VIVO, online y gratis de la mano de un equipo de expertos:

Por otro lado, DirecTV Sports tendrá esta transmisión online en su aplicación o en su señal en vivo por la sección de deportes de la señal de cable.



¿A qué hora juega Millonarios HOY vs. Sao Paulo?

El duelo se encuentra programado para las 7:30 de la noche (hora en Colombia). Partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Millonarios vs. Sao Paulo Fotos: X @MillosFCoficial @SaoPauloFC

Posibles alineaciones Millonarios y Sao Paulo