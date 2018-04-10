Blu Radio Carlos Darwin Quintero
Millonarios le habría arrebatado 'crack' a otro histórico del fútbol colombiano
El cuadro albiazul ya prepara el 2026 tras quedarse fuera de la fiesta de cuadrangulares y estaría cerca de cerrar a un 'crack' del fútbol colombiano.
-
Darwin Quintero, capitán de Pereira: "Por ganarle a Nacional no nos dan 4 o 5 puntos"
El experimentado jugador recalcó que la victoria es importante para seguir cerca del líder, pero todavía falta mucho camino por recorrer.
-
Carlos Darwin Quintero: “No hay diferencias con Lucas González"
El futbolista Carlos Darwin Quintero afirmó en Blu Radio que no hay problemas con el técnico del América de Cali. Además, explicó su "mala cara" en la sustitución en el partido contra el DIM.
-
Carlos Darwin Quintero: "Contentos al cumplir el objetivo del América de estar en cuadrangulares"
Al América solo le quedan dos partidos en la liga: en la fecha 19 enfrentará a Once Caldas y en la última visitará al Atlético Bucaramanga.
-
"Todos saben que soy hincha del América": Darwin Quintero
El jugador habló en Blog Deportivo sobre lo que ha agregado a su juego tras el paso por el fútbol de Rusia y equipos como el Santos Laguna de México.
-
Estoy feliz por el cambio que he hecho: Darwin Quintero ante su lllegada a la MLS
El colombiano abandonó el América de México por poca continuidad.
-
América de México sanciona a Darwin Quintero por balonazo a periodista
El hecho ocurrió el pasado martes y el jugador fue objeto de críticas.
-
América de México declaró transferible al delantero Carlos Darwin Quintero
El futbolista de 29 años superó una tromboflebitis que lo alejó de las canchas por casi dos meses.
-
Complicada situación médica impide a Carlos Darwin quintero terminar la temporada
El futbolista padece trombofelbitis en una de sus piernas.
-
Gol de Carlos Darwin Quintero, nominado a mejor del año en Concacaf
El gol del futbolista colombiano Carlos Darwin Quintero, jugador del América de México, fue nominado a mejor gol del año en la Concacaf.