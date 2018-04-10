En vivo


Blu Radio  / Carlos Darwin Quintero

Carlos Darwin Quintero

  • Millonarios (3).jpg
    Millonarios //
    Foto: Millonarios
    Fútbol Colombiano

    Millonarios le habría arrebatado 'crack' a otro histórico del fútbol colombiano

    El cuadro albiazul ya prepara el 2026 tras quedarse fuera de la fiesta de cuadrangulares y estaría cerca de cerrar a un 'crack' del fútbol colombiano.

  • Carlos Darwin Quintero, capitán del Pereira, celebra su gol vs. Atlético Nacional
    Carlos Darwin Quintero, capitán del Pereira, celebra su gol
    Foto: Pereira
    Fútbol Colombiano

    Darwin Quintero, capitán de Pereira: "Por ganarle a Nacional no nos dan 4 o 5 puntos"

    El experimentado jugador recalcó que la victoria es importante para seguir cerca del líder, pero todavía falta mucho camino por recorrer.

  • carlos darwin quintero america.jpg
    Carlos Darwin Quintero en el partido América vs. Medellín
    Foto: @AmericadeCali
    Fútbol Colombiano

    Carlos Darwin Quintero: “No hay diferencias con Lucas González"

    El futbolista Carlos Darwin Quintero afirmó en Blu Radio que no hay problemas con el técnico del América de Cali. Además, explicó su "mala cara" en la sustitución en el partido contra el DIM.

  • carlos darwin quintero america.jpg
    Carlos Darwin Quintero con el América
    Foto: @AmericadeCali
    Fútbol Colombiano

    Carlos Darwin Quintero: "Contentos al cumplir el objetivo del América de estar en cuadrangulares"

    Al América solo le quedan dos partidos en la liga: en la fecha 19 enfrentará a Once Caldas y en la última visitará al Atlético Bucaramanga.

    Darwin Quintero, nuevo jugador del América de Cali.
    Foto: América de Cali.
    Fútbol Colombiano

    "Todos saben que soy hincha del América": Darwin Quintero

    El jugador habló en Blog Deportivo sobre lo que ha agregado a su juego tras el paso por el fútbol de Rusia y equipos como el Santos Laguna de México.

  • 303972_Foto: Darwin Quintero/Twitter: @darwinJR3
    Foto: Darwin Quintero/Twitter: @darwinJR3
    Deportes

    Estoy feliz por el cambio que he hecho: Darwin Quintero ante su lllegada a la MLS

    El colombiano abandonó el América de México por poca continuidad.

  • 270220_Foto referencia: AFP
    Foto referencia: AFP
    ALFREDO ESTRELLA/AFP
    Deportes

    América de México sanciona a Darwin Quintero por balonazo a periodista

    El hecho ocurrió el pasado martes y el jugador fue objeto de críticas.

  • 270220_Foto referencia: AFP
    Foto referencia: AFP
    ALFREDO ESTRELLA/AFP
    Deportes

    América de México declaró transferible al delantero Carlos Darwin Quintero

    El futbolista de 29 años superó una tromboflebitis que lo alejó de las canchas por casi dos meses.

  • 265031_Foto Twitter: @darwinJR3
    Foto Twitter: @darwinJR3
    Deportes

    Complicada situación médica impide a Carlos Darwin quintero terminar la temporada

    El futbolista padece trombofelbitis en una de sus piernas.

  • 22940_franz
    franz
    Fútbol

    Gol de Carlos Darwin Quintero, nominado a mejor del año en Concacaf

    El gol del futbolista colombiano Carlos Darwin Quintero, jugador del América de México, fue nominado a mejor gol del año en la Concacaf.

