Carlos Darwin Quintero: “No hay diferencias con Lucas González"

Carlos Darwin Quintero desmintió en Blog Deportivo que hubiera una mala relación con el entrenador Lucas González o con cualquier integrante del cuerpo técnico del América de Cali. Asimismo, manifestó que su “mala cara” en el último partido ante el Medellín, en el momento de la sustitución, se dio porque "no quería salir”, pues sentía que todavía le podía aportar a la mechita.

Vale recordar que Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, informó que una fuente que está al interior del América de Cali le comunicó dicha situación, por lo que el jugador reiteró que eso no es cierto.

“Entre el profe Lucas, el cuerpo técnico y mi persona no ha habido ni siquiera un esbozo de que haya problemas. Tenemos toda la admiración, respeto y ganas de mostrarle a la gente cómo se trabaja (…) Esa fuente te está informando mal”, enfatizó.



Carlos Darwin Quintero también comentó que los resultados no se han conseguido para el América “porque así es el fútbol”, pero no porque haya inconvenientes al interior del equipo.

“No hay diferencias. Hemos tenido charlas porque queremos lo mejor para el América. No hay ningún disgusto”, dijo.

El cambio en el partido América vs. DIM

En el minuto 57, Carlos Darwin Quintero fue sustituido por el técnico Lucas González y lo reemplazó en la cancha Cristian Arrieta. En ese momento el América perdía el partido 2-0.

“En el momento que hace el cambio le digo que no quería salir porque sentía que podría ayudarle al equipo. Él me dice que teníamos partido el jueves y que venía cargado (físicamente). Es normal que como jugador no quiera salir en esa clase de partidos”, añadió.

Ese partido terminó con victoria para el Medellín 3-1 en condición de visitante en el estadio Pascual Guerrero. Con ese resultado, el América tiene cinco puntos luego de cuatro fechas disputadas, ubicándose en la casilla 13 de la Liga BetPlay.

El próximo partido del América será este jueves, 17 de julio, por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional. La serie va a favor del verdolaga 3-1.