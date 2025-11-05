Millonarios le habría arrebatado 'crack' a otro histórico del fútbol colombiano

Luego de quedarse fuera de la fiesta final del 2025, Millonarios comenzó a planificar lo que será su 2026 y los fichajes que se sumarán al equipo de Hernán Torres para alcanzar los objetivos que no se lograron en este año.

En Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet aseguró que el cuadro albiazul estuvo a punto de cerrar el fichaje de Carlos Darwin Quintero, pero otro equipo se cruzó con más dinero y uno de esos de "uniforme rojo", además de algunas ofertas en México y Ucrania.

"Tengo una noticia de un jugador que es 'clasudo', de esos que desajustan defensas. Les puedo anticipar que la operación va avanzada, más no cerrada, que el acuerdo estaba cerrado, pero que aparecieron otros pretendientes con más billete sobre la mesa. Ese jugador es Carlos Darwin Quintero", contó.

Sin embargo, esta historia habría dado un giro de 180 este 5 de noviembre.



Millonarios 2025 // Foto: Millonarios

Carlos Darwin Quintero, el 'crack' que le habría quitado Millonarios a otro histórico

De acuerdo con información revelado por Gol Caracol, pese al interés de otros equipos en Colombia, uno de ellos el Junior de Barranquilla, el interés de Quintero estaría en la capital del país y estaría cerrado en un 90 %.

"En un 90 por ciento, Quintero sería nuevo refuerzo de Millonarios. La oferta es muy importante y no tendría contendor en el medio, para un futbolista ya maduro", explicó una fuente cercana a la operación, según reveló el medio mencionado.

Publicidad

En ese orden, solo faltarían ciertos detalles para que el volante se una a las filas de los dirigidos por Hernán Torres para la temporada 2026 y recuperar la confianza del hincha tras los malos resultados en este 2025.